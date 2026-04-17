विराट कोहली के अकाउंट से जर्मन इंफ्लुएंसर की फोटो लाइक, फैंस बोले- चीकू भाई प्राइवेट आईडी बनालो
विराट कोहली के इंस्टाग्राम अकाउंट से जर्मन इंफ्लुएंसर लिजलाज की फोटो लाइक हो गई है। सोशल मीडिया पर फैंस ने इस चीज को पकड़ लिया। यहां तक कि कुछ फैंस ने मजेदार सजेशन भी उनको दिया और कहा कि चीकू भाई प्राइवेट आईडी बनालो
भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली इस समय इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 में व्यस्त हैं। वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के लिए खेल रहे हैं। इस बीच एक नया और दिलचस्प मामला उनसे जुड़ा हुआ सामने आया है। कथित रूप से विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक जर्मन इंफ्लुएंसर की फोटो को लाइक कर दिया है। यहां तक कि इंस्टाग्राम ने भी उस फोटो को अच्छी खासी रीच देकर भारतीय फैंस तक पहुंचा दिया है, जहां फैंस ने विराट कोहली के ही मजे ले लिए हैं।
दरअसल, जर्मनी की इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर लिजलाज की एक फोटो पर विराट कोहली का लाइक दिखा रहा है। गुरुवार 16 अप्रैल की रात को रेडिट और इंस्टाग्राम यूजर्स ने दावा किया कि क्रिकेटर ने जर्मन इन्फ्लुएंसर लिजलाज की इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई एक बोल्ड फोटो को लाइक किया था। यह बात तेजी से वायरल हो गई, जिससे मीम्स, जोक्स और रिऐक्शन्स की बाढ़ आ गई और कई लोगों ने इसे एक्ट्रेस अवनीत कौर से जुड़े ऐसे ही विवाद से जोड़ दिया। कुछ ही समय पहले अवनीत कौर की फोटो भी इस तरह लाइक होने का मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया था।
विराट कोहली का लाइक जानबूझकर था, गलती से हुआ था या फिर एल्गोरिदम की गलती का नतीजा था, यह अभी साफ नहीं है, लेकिन इससे इंटरनेट पर फैंस ने खूब मनोरंजन किया है। रेडिट और इंस्टाग्राम पर यूजर्स ने क्रिकेटर विराट कोहली को बिन मांगी सलाह दी और मजे लिए। एक यूजर ने मजाक में लिखा, "अनुष्का बहुत परेशान होंगी।" दूसरे ने कोहली को कुछ ज्यादा ही समझदारी वाला रास्ता अपनाने का सुझाव दिया और लिखा, "चीकू भाई प्राइवेट ID बना लो.." यहां तक कि युजवेंद्र चहल का भी कमेंट इस पोस्ट पर है, जिसमें लिखा है "एलगॉरिदम"
आपको बता दें, लिजलाज भारत आ चुकी हैं और वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी की फैन भी नजर आती हैं, क्योंकि उनके इंस्टाग्राम पर कई वीडियोज और फोटोज हैं, जिनमें वह आरसीबी की जर्सी में नजर आ रही है। ऐसे में हो सकता है कि गलती से विराट कोहली के फीड में उनकी फोटो आई हो, जिस पर गलती से विराट कोहली ने लाइक कर दिया हो। हालांकि, अभी ऐसा कुछ लिजलाज के इंस्टाग्राम पर नजर नहीं आ रहा कि विराट ने उनकी फोटो लाइक कर रखी है। भले ही कुछ भी हो, लेकिन लिजलाज को खूब लाइमलाइट एक पोस्ट से मिल चुकी है। इंडियन यूजर्स अभी भी उनके पोस्ट पर विराट को लेकर कमेंट कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
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