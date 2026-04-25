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विराट कोहली ने छीनी अभिषेक शर्मा से ऑरेंज कैप, रेस में संजू-गिल समेत ये बैटर

Apr 25, 2026 01:06 am ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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आईपीएल 2026 के 34वें मुकाबले में विराट कोहली ने 81 रनों की पारी खेलकर एक बार फिर ऑरेंज कैप का ताज अपने सिर पर सजा लिया है। कोहली ने बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 8 चौकों और चार छक्कों की मदद से कुल 81 रन बनाए और ऑरेंज कैप की रेस में अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया।

विराट कोहली ने छीनी अभिषेक शर्मा से ऑरेंज कैप, रेस में संजू-गिल समेत ये बैटर

आईपीएल 2026 के 34वें मुकाबले में विराट कोहली ने 81 रनों की पारी खेलकर एक बार फिर ऑरेंज कैप का ताज अपने सिर पर सजा लिया है। कोहली ने बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 8 चौकों और चार छक्कों की मदद से कुल 81 रन बनाए और ऑरेंज कैप की रेस में अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया।

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विराट कोहली ने आईपीएल 2026 में अब तक कुल 7 पारियां खेली हैं, जिनमें 54.67 की औसत और 163.18 के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 328 रन बनाए हैं। इस दौरान कोहली का सर्वोच्च स्कोर 81 रन रहा है। इन 328 रनों के साथ कोहली के सिर पर ऑरेंज कैप सज चुकी है। ऑरेंज कैप की रेस में कोहली के पीछे अभिषेक शर्मा का नाम है। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ने इस सीजन अब तक कुल 7 पारियां खेली हैं, जिसमें 53.83 की औसत और 215.33 के कमाल के स्ट्राइक रेट के साथ 323 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 135 रन है। आज के मैच से पहले ऑरेंज कैप अभिषेक शर्मा के सिर पर ही थी, जिसे अब विराट कोहली ने छीन लिया है।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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ऑरेंज कैप की रेस में सनराइजर्स हैदराबाद के दिग्गज बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अब तक 7 पारियों में 53.33 की औसत और 153.11 के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 320 रन बनाए हैं और इस दौरान 62 रन उनका सर्वोच्च स्कोर है। सूची में चौथे स्थान पर गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज और कप्तान शुभमन गिल का नाम है, जिन्होंने 6 पारियों में 49.5 की औसत और 149.24 की औसत के साथ कुल 297 रन बनाए हैं और सर्वोच्च स्कोर 87 रन है। आज के मैच में गिल के पास बड़ी पारी खेलकर इस रेस में और ऊपर जाने का मौका था, लेकिन वे सिर्फ 24 गेंदों में 32 रन ही बना सके और सुयश शर्मा का शिकार हुए। इस सूची में पांचवें स्थान पर संजू सैसमन का नाम है, जिन्होंने 7 पारियों में 58.6 की औसत से और 178.65 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 293 रन बनाए हैं। इस दौरान संजू का सर्वोच्च स्कोर नाबाद 115 रन है।

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RCB VS GT मैच के बाद आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप सूची

  1. विराट कोहली- 7 पारियों में 328 रन

2. अभिषेक शर्मा - 7 पारियों में 323 रन

3 . हेनरिक क्लासेन- 7 पारियों में 320 रन

4. शुभमन गिल- 6 पारियों में 297 रन

5 . संजू सैमसन- 7 पारियों में 293 रन

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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