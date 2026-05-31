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विराट कोहली ने IPL में ठोकी अपनी सबसे तेज फिफ्टी, 10 साल बाद ये 'मनहूसियत' हुई समाप्त

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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Virat Kohli IPL 2026 Final:  विराट कोहली ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ खिताबी मुकाबले में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। स्टार बल्लेबाज कोहली ने आईपीएल में 10 साल से चला आ रहा एक सूखा समाप्त किया।

विराट कोहली ने IPL में ठोकी अपनी सबसे तेज फिफ्टी, 10 साल बाद ये 'मनहूसियत' हुई समाप्त

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का रविवार को आईपीएल 2026 फाइनल में बल्ला गरजा और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को लगातार दूसरी ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने गुजरात टाइटंस (जीटी) के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। कोहली ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 42 गेंदों में 9 चौकों और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 75 रन बनाए। उन्होंने 25 गेंदों में पचासा पूरा किया था। यह कोहली की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सबसे तेज फिफ्टी है। उन्होंने 2018 में राजस्थान रॉयल्स (आरआरआर) के विरुद्ध 26 गेंदों में अर्धशतक ठोका था। 37 वर्षीय कोहली ने मौजूदा सीजन में पांचवां और आईपीएल करियर का 67वां अर्धशतक लगाया।

10 साल बाद ये 'मनहूसियत' हुई समाप्त

कोहली ने 10 साल से चली आ रही एक 'मनहूसियत' समाप्त कर दी है। उन्होंने आईपीएल प्लेऑफ में अर्धशतक जड़ने का सूखा खत्म किया है। कोहली ने इससे पहले 2016 में आईपीएल में अर्धशतक लगाया था। उन्होंने तब 35 गेंदों में 54 रन जोड़े थे और आरसीबी को फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के हाथों हार मिली थी। कोहली आईपीएल फाइनल में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले प्लेयर बन गए हैं। क्रिसे गेल और रोहित शर्मा भी 25 गेंदों में फिफ्टी जमा चुके हैं। वहीं, सुरेश रैना, डेविड वॉर्नर और वेंकटेश अय्यर ने 24 गेंदों में अर्धसतक जमाने का कमाल किया।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

IPL फाइनल में सबसे तेज फिफ्टी

24 - सुरेश रैना (सीएसके) बनाम एमआई, नवी मंबई, 2010

24 - डेविड वॉर्नर (एसआरएच) बनाम आरसीबी, बेंगलुरु, 2016

24 - वेंकटेश अय्यर (केकेआर) बनाम एसआरएच, चेन्नई, 2024

25 - रोहित शर्मा (एमआई) बनाम सीएसके, कोलकाता, 2015

25 - क्रिस गेल (आरसीबी) बनाम एसआरएच, बेंगलुरु, 2016

25 - विराट कोहली (आरसीबी) बनाम जीटी, अहमदाबाद, 2026

IPL फाइनल में विराट कोहली

7 रन (8 गेंद) बनाम डेक्कन चार्जर्स, 2009

35 रन (32 गेंद) बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, 2011

54 रन (35 गेंद) बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, 2016

43 रन (35 गेंद) बनाम पंजाब किंग्स, 2025

75* रन (42 गेंद) बनाम गुजरात टाइटंस 2026

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कोहली ने यूं दिलाई आरसीबी को जीत

आरसीबी ने फाइनल में 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पांच विकेट से जीत दर्ज की। विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर ने आरसीबी को तेज शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 62 रनों की पार्टनरशिप की। अय्यर ने 16 गेंदों में चार चौकों और दो छक्कों की मदद से 32 रन जुटाए। उन्हें मोहम्मद सिराज ने पांचवें ओवर में पवेलियन की राह दिखाई। देवदत्त पडिक्कल (1) का बल्ला नहीं चला। कप्तान रजत पाटीदार (13 गेंदों में 15) बड़ी पारी नहीं खेल पाए। पाटीदार और क्रुणाल पांड्या (1) को नौवें ओवर में राशिद खान ने आउट किया। कोहली ने टिम डेविड (17 गेंदों में 24) के संग चौथे विकेट के लिए 41 रनों की साझेदारी की। डेविड 14वें ओवर में आउट हुए, जिसके बाद कोहली ने आरसीबी को जीत की दहलीज पार कराई। आरसीबी ने 18 ओवर में पांच विकेट पर 161 रन बनाए। कोहली ने विजयी छक्का लगाया। विकेटकीपर जितेश शर्मा 14 गेंदों में 11 रन बनाकर नाबाद रहे।

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लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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