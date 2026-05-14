Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विराट कोहली ने दिखाया नई पीढ़ी के शोर में भी वह महान क्यों हैं; सुनील गावस्कर ने पढ़े कसीदे

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर केकेआर के खिलाफ विराट कोहली की शतकीय पारी की मुरीद हो गए हैं। स्टार स्पोर्ट्स पर जियोस्टार एक्सपर्ट गावस्कर ने कहा है कि विराट कोहली की ये पारी याद दिलाती है कि वह कितना महान हैं। जब आईपीएल में नई पीढ़ी का शोर है तब उन्होंने दिखा दिया कि अभी हूं मैं।

विराट कोहली ने दिखाया नई पीढ़ी के शोर में भी वह महान क्यों हैं; सुनील गावस्कर ने पढ़े कसीदे

विराट कोहली यूं ही किंग नहीं कहलाते। 37 साल की उम्र में भी क्रिकेट को लेकर उनका जुनून और रनों को लेकर उनकी भूख वैसी ही है जैसे 18 की उम्र में थी। आईपीएल 2026 में बुधवार को केकेआर की खिलाफ आरसीबी की 6 विकेट की जीत के हीरो किंग कोहली ने आईपीएल इतिहास का नौंवा शतक जड़ा। लगातार दो डक के बाद चेज मास्टर के अवतार में दिखे। पारी के दौरान दुनिया में सबसे तेज 14000 टी20 रन का रिकॉर्ड बनाया। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर उनकी इस शतकीय पारी की मुरीद हो गए हैं। कहा है कि विराट कोहली की ये पारी याद दिलाती है कि वह कितना महान हैं। जब आईपीएल में नई पीढ़ी का शोर है तब उन्होंने दिखा दिया कि अभी हूं मैं।

केकेआर के खिलाफ शानदार थे कोहली: गावस्कर

स्टार स्पोर्ट्स के 'अमूल क्रिकेट लाइव' शो के जियो स्टार एक्सपर्ट सुनील गावस्कर ने विराट कोहली की तारीफ में खूब कसीदे पढ़ें। उन्होंने कहा, ‘केकेआर के खिलाफ विराट कोहली शानदार थे। उन्हें ज्यादातर से बेहतर पता है कि कैसे चेज के दौरान पारी बनाई जाती है। टी20 शतकों की बात करें तो वह 10 सेंचुरी के साथ तीसरे नंबर पर हैं, क्रिस गेल और बाबर आजम से ही पीछे हैं। लेकिन उन्होंने सबसे तेज 14000 टी20 रन बनाए हैं और आईपीएल में उनके नाम 9 शतक हैं।’

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
ये भी पढ़ें:कोहली का दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है, आम खिलाड़ी को ऐसा करने में 10 साल..

'नई पीढ़ी के शोर के बीच कोहली ने दिखाया कि वह अब भी हैं'

सुनील गावस्कर ने आगे कहा, 'रिकॉर्ड तो टूटने के लिए बनते हैं लेकिन विराट कोहली जिस तरह से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मैच दर मैच, सीजन दर सीजन, उसकी बराबरी करने में किसी को भी बहुत लंबा वक्त लगेगा। जब हर कोई इस सीजन में 'नई पीढ़ी' के बारे में बात कर रहा था, कोहली ने दिखाया कि वह अब भी हैं।'

'कोहली ने साबित किया पुरानी पीढ़ी अब भी बेस्ट'

विराट कोहली की धाकड़ पारी की तारीफ करते हुए गावस्कर ने कहा, ‘उन्होंने शतक के साथ उन पर शक करने वालों को खामोश कर दिया है। वह ऑरेंज कैप की रेस में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने साबित किया कि पुरानी पीढ़ी अब भी बेस्ट है। भले ही यंग स्टार महफिल लूट रहे हैं लेकिन अनुभवी महान खिलाड़ी अभी चूके नहीं हैं। विराट कोहली का ये शतक उन खास पलों में से है जो हमें उनकी महानता की याद दिलाता है।’

ये भी पढ़ें:प्लेऑफ की तगड़ी रेस के बीच CSK को झटका, स्टार पेसर चोट की वजह से इंग्लैंड लौटा

मैच में दिखा कोहली का चेजमास्टर अवतार

मैच की बात करें तो बुधवार को रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 192 रन का स्कोर खड़ा किया। अंगकृष रघुवंशी ने शानदार 71 और रिंकू सिंह ने नाबाद 49 रन बनाए।

ये भी पढ़ें:एक दिन यह सब खत्म हो जाएगा…9वें IPL शतक के बाद क्यों इमोशनल हुए विराट कोहली?

जवाब में विराट कोहली के नाबाद शतक की बदौलत आरसीबी ने 5 गेंद बाकी रहते ही 6 विकेट से मैच जीतकर प्लेऑफ की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा लिया। कोहली ने 60 गेंदों में 105 रन की नाबाद पारी खेली। इनमें 11 चौके और 3 छक्के शामिल थे। देवदत्त पड्डीकल ने 39 रन बनाए। विराट कोहली को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

और पढ़ें
Virat Kohli IPL 2026 Indian Premier League

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।