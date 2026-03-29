IPL 2026: विराट कोहली के स्ट्रेट सिक्स का वो एंगल, जो आपने टीवी पर भी नहीं देखा होगा
विराट कोहली के स्ट्रेट सिक्स का वो एंगल, जो आपने अपने स्मार्टफोन और टीवी पर भी नहीं देखा होगा। ये वीडियो एक क्रिकेट फैन ने मैच के दौरान शूट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
IPL 2026 के पहले दिन ईशान किशन, देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली के अर्धशतक, जैबक डफी की गेंदबाजी और फिल साल्ट की फील्डिंग ने महफिल नहीं लूटी, बल्कि विराट कोहली का एक छक्का था, जो मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट रहा। उस छक्के का एक ऐसा एंगल भी सामने आया है, जो आपने अपने स्मार्टफोन या टीवी पर नहीं देखा होगा। विराट कोहली का स्ट्रेट ड्राइव वाला सिक्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो कि एक क्रिकेट फैन ने रिकॉर्ड किया है।
दरअसल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी जब 202 रनों के लक्ष्य का पीछा सनराइजर्स हैदराबाद यानी एसआरएच के खिलाफ कर रही थी तो इसी पारी के दौरान विराट कोहली ने सातवें ओवर की पांचवीं गेंद पर एक ऐसा छक्का जड़ा, जो सिर्फ वही मार सकते थे। विराट कोहली अपने क्लासिक शॉट्स और टाइमिंग के लिए फेमस हैं और ऐसा ही उन्होंने इस दौरान भी किया था। आप भी वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे विराट ने सामने सिक्स लगाया।
विराट कोहली ने ईशान मलिंगा की गेंद को सामने की ओर ऐसे मारा कि गेंद सीधे सामने के स्टैंड्स में जा गिरी। इसे शॉट ऑफ द ईवनिंग भी कहा गया, क्योंकि सामने की ओर इस तरह की गेंद को मारना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन विराट कोहली ने ऐसे मारा, जैसे उनके लिए यह बाएं हाथ का खेल हो। विराट कोहली ने इस मैच में 5 छक्के जड़े, लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत और दर्शनीय छक्का यही था, जो उन्होंने मलिंगा की गेंद पर जड़ा।
किंग कोहली ऐसे ही करारे शॉट्स मारने के लिए फेमस हैं। विराट कोहली का 2022 टी20 वर्ल्ड कप का सिक्स हर किसी को याद है, जो उन्होंने हारिस राउफ की गेंद पर मेलबर्न के मैदान पर मारा था। एक ऊपर आती हुई गेंद को सामने मारना आसान नहीं होता। इसके लिए आपके पास स्किल्स, फिटनेस और टेंपरामेंट चाहिए होता है, जो विराट ने उस मैच में उस छक्के के लिए दिखाया था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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