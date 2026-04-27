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विराट कोहली का वो पहला IPL शतक, 8 साल किया इंतजार, T20 के बैटिंग किंग बनने की कहानी

Apr 27, 2026 01:19 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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विराट कोहली आईपीएल के कुछ उन चुनिंदा खिलाड़ियों में हैं जिन्होंने 2008 में इस लीग की शुरुआत से लेकर अब तक के हर सीजन में खेला है। आईपीएल इतिहास में बल्लेबाजी के तमाम बड़े रिकॉर्ड उनके नाम हैं। लेकिन उन्हें अपने पहले आईपीएल शतक के लिए 8 साल का इंतजार करना पड़ा था।

विराट कोहली का वो पहला IPL शतक, 8 साल किया इंतजार, T20 के बैटिंग किंग बनने की कहानी

विराट कोहली आईपीएल के कुछ उन चुनिंदा खिलाड़ियों में हैं जिन्होंने 2008 में इस लीग की शुरुआत से लेकर अब तक के हर सीजन में खेला है। आईपीएल इतिहास में बल्लेबाजी के तमाम बड़े रिकॉर्ड उनके नाम हैं। सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक, सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर, सबसे ज्यादा चौके के रिकॉर्ड उनके ही नाम हैं। 300 से ज्यादा सिक्स जड़ चुके हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा 8 शतक जड़ने वाले शतकों के इस शहंशाह को इस लीग में अपनी पहली सेंचुरी के लिए 8 साल लंबा इंतजार करना पड़ा। एक बार जब आईपीएल में शतकों का सूखा खत्म हुआ, उसके बाद कोहली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सिर्फ एक शतक नहीं था बल्कि टी20 में भी 'विराट युग' की मुनादी थी।

विराट कोहली पावर हिटिंग के बजाय क्लासिकल शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने दिखाया कि सिर्फ पावर हिटिंग से ही टी20 में सेंचुरी नहीं बनती, बल्कि विशुद्ध क्रिकेटिंग शॉट्स के दम पर भी सेंचुरी ठोकी जा सकती है। ऐसा नहीं था कि उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के साथ-साथ आईपीएल में भी लगातार रन बना रहे थे, लेकिन टी20 में उनके नाम कोई शतक नहीं था।

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विराट कोहली ने आईपीएल के 8 सीजन के बाद 2016 में गुजरात लॉयंस के खिलाफ लीग में अपना पहला शतक जड़ा था। 24 अप्रैल 2016 को गुजरात के राजकोट में हुए उस मैच में कोहली ही आरसीबी के कप्तान थे। हालांकि उनके शतक के बावजूद आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा था।

मैच में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए थे। कप्तान विराट कोहली 63 गेंदों पर 100 रन बनाकर नाबाद रहे थे। उनके अलावा केएल राहुल ने भी 35 गेंदों में नाबाद 51 रन की शानदार पारी खेली थी।

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19 ओवर की समाप्ति पर विराट कोहली 85 रन बनाकर खेल रहे थे। दूसरे छोर पर केएल राहुल 50 रन बना चुके थे। गुजरात लॉयंस की तरफ से ड्वेन ब्रावो 20वां ओवर लेकर आए। पहली गेंद पर कोहली ने सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक किंग कोहली को थमा दी। तीसरी गेंद डॉट हुई। अब सिर्फ 3 गेंदें बची थीं और कोहली अभी शतक से 14 रन दूर थे। चौथी गेंद पर कोहली ने छक्का जड़ दिया। उसके बाद ब्रावो ने वाइड फेंकी। पांचवीं लीगल डिलिवरी पर कोहली ने चौका जड़ दिया। अब वह 96 रन पर थे। उन्हें अपना पहला आईपीएल शतक जड़ने के लिए आखिरी गेंद पर 4 रनों की जरूरत थी। विराट कोहली ने आखिरी गेंद पर चौका जड़कर अपना पहला आईपीएल शतक पूरा कर लिया।

कोहली के शतक के बावजूद आरसीबी यह मैच जीत नहीं पाई। गुजरात लॉयंस ने 3 गेंद बाकी रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया और 6 विकेट से मैच अपने नाम किया।

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आईपीएल 2016 में विराट कोहली ने 973 रन बनाए थे जो किसी भी एक सीजन में किसी भी बल्लेबाज के सबसे ज्यादा रन हैं। विराट कोहली ने अब तक आईपीएल में 8 शतक जड़े हैं जो लीग के इतिहास में किसी भी बल्लेबाज की सबसे ज्यादा सेंचुरी है। कोहली के नाम आईपीएल में 9 हजार के करीब रन है। आईपीएल इतिहास में किसी भी बल्लेबाज के इतने रन नहीं हैं।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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