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विराट कोहली दूसरी बार चैंपियन बनने पर क्या बोले, गेंदबाजों के प्रदर्शन से हुए गदगद

Himanshu Singh भाषा
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विराट कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दूसरी बार चैंपियन बनने के बाद बताया कि टीम के ऊपर पिछले साल जैसा दबाव नहीं था। उन्होंने गेंदबाजों की भी जमकर तारीफ की।

विराट कोहली दूसरी बार चैंपियन बनने पर क्या बोले, गेंदबाजों के प्रदर्शन से हुए गदगद

दिग्गज विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में नाबाद 75 रन की पारी खेल कर गुजरात टाइटंस के खिलाफ टीम को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने के बाद कहा कि इस बार टीम पर पहले जैसा दबाव नहीं था और गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। आरसीबी ने पिछले साल चैंपियन बनकर खिताबी सूखे को खत्म किया था। आरसीबी अब चेन्नई सुपरकिंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद खिताब का बचाव करने वाली तीसरी टीम बन गई है।

कोहली ने 42 गेंद में नौ चौके और तीन छक्के जड़ित पारी के बाद प्रसारकों से बातचीत में कहा, ''मैंने पहले भी कहा था कि इस बार वैसा दबाव महसूस नहीं हो रहा था जैसा पिछले साल था। हम अंक तालिका में शीर्ष पर रहे और हमारा मानना था कि यदि हम अपनी योजनाओं को सही ढंग से लागू करें तो हम सर्वश्रेष्ठ टीम हैं। पूरे अभियान के दौरान हमने जिस कौशल, संयम और परिपक्वता का प्रदर्शन किया, वह शानदार रहा।'' कोहली की शानदार पारी से आरसीबी ने टाइटंस के खिलाफ जीत के लिए मिले लक्ष्य को 156 रन के लक्ष्य को 18वें ओवर में ही हासिल कर लिया।

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कोहली ने कहा कि टीम अभियान बीच में थोड़ा भटका लेकिन खिलाड़ियों ने जल्दी वापसी कर ली। उन्होंने कहा, '' ब्रेक के बाद हमें एक हार का सामना करना पड़ा और मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक करीबी जीत मिली। वह दौर थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उस जीत के बाद टीम का आत्मविश्वास फिर लौट आया।'' उन्होंने लगातार दूसरी बार दूसरी बार चैंपियन बनने के बारे में कहा, '' यह बेहद अद्भुत एहसास है। इस पल का हमें बहुत लंबे समय से इंतजार था।'' कोहली ने इस सत्र में 16 मैचों में 56.25 की औसत और 165.84 की शानदार स्ट्राइरेट से 675 रन बनाये और टीम के चैंपियन बनने में अहम भूमिका निभाई।

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उन्होंने जीत का श्रेय पूरी टीम और खासकर गेंदबाजों को देते हुए कहा, '' हर बार आपको अकेले खड़े होकर टीम को नहीं संभालना पड़ता। हमारे गेंदबाजों ने विश्वस्तरीय प्रदर्शन किया। जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और रसिख सलाम ने शानदार गेंदबाजी की।'' उन्होंने कहा, ''हमारी टीम में संतुलन है, ताकत है और यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता रही।''

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद विराट कोहली (नाबाद 75 रन) के अर्धशतक से रविवार को इंडियंन प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस को पांच विकेट से हराकर लगातार दूसरा खिताब अपने नाम किया। आरसीबी के गेंदबाजों ने गुजरात टाइटन्स को आठ विकेट पर 155 रन ही बनाने दिए। फिर टीम ने कोहली की बदौलत यह लक्ष्य 18 ओवर में पांच विकेट पर 161 रन बनाकर हासिल कर लिया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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