विराट कोहली को काफी रास आता है गुजरात टाइटन्स के खिलाफ खेलना; क्या फाइनल में करेंगे कमाल?

गुजरात टाइटन्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के फाइनल में आरसीबी की बल्लेबाजी का दारोमदार जिन बल्लेबाजों पर सबसे ज्यादा होगा, उनमें विराट कोहली का नाम प्रमुख है। किंग कोहली को जीटी के खिलाफ खेलना कुछ ज्यादा ही रास आता है। अब तक उसके खिलाफ खेले गए 9 मैचों में 1 शतक और 4 अर्धशतक जड़े हैं।

आईपीएल 2026 के फाइनल में 31 मई को डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी और 2022 के चैंपियन गुजरात टाइटन्स के बीच टक्कर होने जा रहा है। मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है। दोनों टीमें अब तक एक-एक बार खिताब जीती हैं और दोनों की ही कोशिश इस बार खिताबी दुक्की लगाने की होगी। आरसीबी की बल्लेबाजी का दारोमदार जिन बल्लेबाजों पर सबसे ज्यादा होगा, उनमें विराट कोहली का नाम प्रमुख है। किंग कोहली के बल्ले से इस सीजन में भी खूब रन बरसे हैं। उन्हें गुजरात टाइटन्स के खिलाफ खेलना खूब रास आता है। उनका प्रदर्शन इसकी गवाही देता है।

गुजरात टाइटन्स के खिलाफ सबसे सफल बल्लेबाजों की बात होगी तो विराट कोहली के बिना इस तरह की हर लिस्ट अधूरी होगी। कोहली ने आईपीएल में जीटी के खिलाफ अब तक 9 मैचों में 503 रन जड़े हैं। उनका औसत 71.85 है और स्ट्राइक रेट 153.82 का है। गुजरात टाइटन्स के खिलाफ विराट कोहली एक शानदार शतक भी जड़ चुके हैं। इसके अलावा 4 अर्धशतक भी बनाए हैं। इस फ्रेंचाइजी के खिलाफ शुरुआती 4 मैचों में कोहली ने लगातार फिफ्टी प्लस की पारियां खेली हैं।

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विराट कोहली ने 30 अप्रैल 2022 को गुजरात टाइटन्स के खिलाफ पहली बार मैच खेला था। उस मैच में उन्होंने 53 गेंद में 58 रन बनाए थे। हालांकि जीटी ने उस मैच को 6 विकेट से जीत लिया था।

उसी सीजन में 19 मई को दोनों टीमें एक बार फिर आमने-सामने हुई थीं और आरसीबी ने पिछली हार का बदला लेते हुए गुजरात टाइटन्स को 8 विकेट से शिकस्त दी थी। उस मैच में कोहली ने फिर अर्धशतक जड़ा था और 54 गेंदों में 73 रन की शानदार पारी खेली थी।

आईपीएल 2023 में विराट कोहली ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ शतक जड़ा था। उन्होंने 61 गेंदों में नाबाद 101 रन बनाए थे। हालांकि आरसीबी ये मैच 6 विकेट से हार गई थी।

आईपीएल 2024 में विराट कोहली ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ दो मैच खेले। 28 अप्रैल 2024 को अहमदाबाद में खेले मैच में उन्होंने 44 गेंदों में नाबाद 70 रन की पारी खेली थी और आरसीबी ने वो मैच 9 विकेट से जीता था। उसके बाद 4 मई 2024 को दोनों की फिर टक्कर हुई। उस मैच में कोहली अर्धशतक से चूक गए थे और 27 गेंदों में 42 रन की पारी खेली थी। उस मैच में भी आरसीबी की 4 विकेट से जीत हुई थी।

हालांकि पिछले साल गुजरात टाइटन्स के खिलाफ खेले इकलौते मैच में विराट कोहली फ्लॉप रहे थे। 2 अप्रैल 2025 को अहमदाबाद में हुए उस मुकाबले में कोहली 6 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। उस मैच को गुजरात टाइटन्स ने 8 विकेट से जीता था।

आईपीएल 2026 में फाइनल से पहले आरसीबी और गुजरात टाइटन्स के बीच 3 मुकाबले हो चुके हैं। इनमें से 2 में आरसीबी ने जीत हासिल की है और एक मैच में गुजरात टाइटन्स ने जीत हासिल की।

24 अप्रैल 2026 को बेंगलुरु में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ विराट कोहली ने 44 गेंदों में 81 रन की शानदार पारी खेली थी। उस मैच को आरसीबी ने 7 विकेट से जीता था।

30 अप्रैल 2026 को आरसीबी और जीटी फिर आमने-सामने थीं। उस मैच में कोहली ने 13 गेंदों में 28 रन बनाए थे। उस मैच में गुजरात टाइटन्स ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी।

क्वालिफायर 1 में दोनों टीमों की फिर टक्कर हुई। 26 मई को धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर मुकाबले में कोहली ने 25 गेंदों में 43 रन की पारी खेली। उस मैच को आरसीबी ने 92 रनों के विशाल अंतर से जीतकर फाइनल में प्रवेश किया।