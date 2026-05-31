विराट कोहली को काफी रास आता है गुजरात टाइटन्स के खिलाफ खेलना; क्या फाइनल में करेंगे कमाल?
गुजरात टाइटन्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के फाइनल में आरसीबी की बल्लेबाजी का दारोमदार जिन बल्लेबाजों पर सबसे ज्यादा होगा, उनमें विराट कोहली का नाम प्रमुख है। किंग कोहली को जीटी के खिलाफ खेलना कुछ ज्यादा ही रास आता है। अब तक उसके खिलाफ खेले गए 9 मैचों में 1 शतक और 4 अर्धशतक जड़े हैं।
आईपीएल 2026 के फाइनल में 31 मई को डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी और 2022 के चैंपियन गुजरात टाइटन्स के बीच टक्कर होने जा रहा है। मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है। दोनों टीमें अब तक एक-एक बार खिताब जीती हैं और दोनों की ही कोशिश इस बार खिताबी दुक्की लगाने की होगी। आरसीबी की बल्लेबाजी का दारोमदार जिन बल्लेबाजों पर सबसे ज्यादा होगा, उनमें विराट कोहली का नाम प्रमुख है। किंग कोहली के बल्ले से इस सीजन में भी खूब रन बरसे हैं। उन्हें गुजरात टाइटन्स के खिलाफ खेलना खूब रास आता है। उनका प्रदर्शन इसकी गवाही देता है।
गुजरात टाइटन्स के खिलाफ सबसे सफल बल्लेबाजों की बात होगी तो विराट कोहली के बिना इस तरह की हर लिस्ट अधूरी होगी। कोहली ने आईपीएल में जीटी के खिलाफ अब तक 9 मैचों में 503 रन जड़े हैं। उनका औसत 71.85 है और स्ट्राइक रेट 153.82 का है। गुजरात टाइटन्स के खिलाफ विराट कोहली एक शानदार शतक भी जड़ चुके हैं। इसके अलावा 4 अर्धशतक भी बनाए हैं। इस फ्रेंचाइजी के खिलाफ शुरुआती 4 मैचों में कोहली ने लगातार फिफ्टी प्लस की पारियां खेली हैं।
विराट कोहली ने 30 अप्रैल 2022 को गुजरात टाइटन्स के खिलाफ पहली बार मैच खेला था। उस मैच में उन्होंने 53 गेंद में 58 रन बनाए थे। हालांकि जीटी ने उस मैच को 6 विकेट से जीत लिया था।
उसी सीजन में 19 मई को दोनों टीमें एक बार फिर आमने-सामने हुई थीं और आरसीबी ने पिछली हार का बदला लेते हुए गुजरात टाइटन्स को 8 विकेट से शिकस्त दी थी। उस मैच में कोहली ने फिर अर्धशतक जड़ा था और 54 गेंदों में 73 रन की शानदार पारी खेली थी।
आईपीएल 2023 में विराट कोहली ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ शतक जड़ा था। उन्होंने 61 गेंदों में नाबाद 101 रन बनाए थे। हालांकि आरसीबी ये मैच 6 विकेट से हार गई थी।
आईपीएल 2024 में विराट कोहली ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ दो मैच खेले। 28 अप्रैल 2024 को अहमदाबाद में खेले मैच में उन्होंने 44 गेंदों में नाबाद 70 रन की पारी खेली थी और आरसीबी ने वो मैच 9 विकेट से जीता था। उसके बाद 4 मई 2024 को दोनों की फिर टक्कर हुई। उस मैच में कोहली अर्धशतक से चूक गए थे और 27 गेंदों में 42 रन की पारी खेली थी। उस मैच में भी आरसीबी की 4 विकेट से जीत हुई थी।
हालांकि पिछले साल गुजरात टाइटन्स के खिलाफ खेले इकलौते मैच में विराट कोहली फ्लॉप रहे थे। 2 अप्रैल 2025 को अहमदाबाद में हुए उस मुकाबले में कोहली 6 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। उस मैच को गुजरात टाइटन्स ने 8 विकेट से जीता था।
आईपीएल 2026 में फाइनल से पहले आरसीबी और गुजरात टाइटन्स के बीच 3 मुकाबले हो चुके हैं। इनमें से 2 में आरसीबी ने जीत हासिल की है और एक मैच में गुजरात टाइटन्स ने जीत हासिल की।
24 अप्रैल 2026 को बेंगलुरु में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ विराट कोहली ने 44 गेंदों में 81 रन की शानदार पारी खेली थी। उस मैच को आरसीबी ने 7 विकेट से जीता था।
30 अप्रैल 2026 को आरसीबी और जीटी फिर आमने-सामने थीं। उस मैच में कोहली ने 13 गेंदों में 28 रन बनाए थे। उस मैच में गुजरात टाइटन्स ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी।
क्वालिफायर 1 में दोनों टीमों की फिर टक्कर हुई। 26 मई को धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर मुकाबले में कोहली ने 25 गेंदों में 43 रन की पारी खेली। उस मैच को आरसीबी ने 92 रनों के विशाल अंतर से जीतकर फाइनल में प्रवेश किया।
क्वालिफायर 1 में आरसीबी से हारने के बाद गुजरात टाइटन्स ने क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त देकर फाइनल में प्रवेश किया। अब आरसीबी और जीटी खिताबी मुकाबले में आमने-सामने हैं।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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