'दिलजले क्लब' में विराट कोहली दूसरे नंबर पर पहुंचे, शिखर धवन छूटे पीछे; नंबर-1 चौंकाएगा
Virat Kohli: विराट कोहली आरसीबी बनाम जीटी क्वालीफायर-1 में अर्धशतक से चूक गए। वह 'दिलजले क्लब' में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने शिखर धवन को पीछा छोड़ा।
क्रिकेट में जब कोई बल्लेबाज 40 का आंकड़ा छू लेता है तो उसकी कोशिश फिफ्टी जड़ने की होती है। हालांकि, हर बार कोशिश सफल हो जाए, यह जरूरी नहीं। ऐसे में बल्लेबाज का आउट होने पर बहुत दिल जलता है। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 'दिलजले क्लब' में तो कई दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 40 या उससे अधिक रन बनाकर आउट होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। वह 19 बार 40 प्लस बनाकर अपना विकेट गंवा चुके हैं। कोहली आईपीएल 2026 के क्वालीफायर-1 में गुजरात टाइटंस (जीटी) के खिलाफ 43 रन जोड़कर आउट हुए और शिखर धवन को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने धर्मशाला में 25 गेंदों की अपनी पारी में पांच चौके और एक छक्का जमाया।
पूर्व धाकड़ ओपनर धवन लिस्ट में तीसरे पायदान पर खिसक गए हैं। वह 18 बार 40s पर आउट हुए। धवन अब आईपीएल में नहीं खेलते। हालांकि, नंबर-1 आपको चौंकाएगा। आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 40 प्लस रन बनाकर आउट होने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज है। मुंबई इंडियंस (एमआई) का हिस्सा रोहित ने 20 मर्तबा 40 का आंकड़ा छूने के बाद विकेट खोया। पांच बार की चैंपियन एमआई प्लेऑफ में नहीं पहुंची। न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के कप्तान अजिंक्य रहाणे 15-15 बार 40 प्लस रन जोड़कर पवेलियन लौटे। रहाणे 19वें सीजन में दो बार 40s पर आउट हुए। रहाणे की अगुवाई वाली टीम भी प्लेऑफ का टिकट हासिल करने में नाकाम रही।
IPL में सबसे ज्यादा बार 40s पर आउट होने वाले टॉप 5 प्लेयर
20 - रोहित शर्मा
19 - विराट कोहली
18 - शिखर धवन
15 - ब्रेंडन मैकुलम
15 - अजिंक्य रहाणे
कप्तान रजत पाटीदार की 93 रन की विस्फोटक पारी के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत आरसीबी ने मंगलवार को गुजरात टाइटंस को 92 रन से रौंदकर पांचवीं बार फाइनल में जगह पक्की की। पाटीदार ने मात्र 33 गेंदों की बेखौफ नाबाद पारी में नौ छक्के और पांच चौके जड़े। उन्होंने कुछ जीवनदान मिलने के बाद अंत के ओवरों में गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। विराट कोहली के अलावा कृणाल पंड्या ने 43 रन की पारी खेलीं। आरसीबी ने 254/5 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में गुजरात की टीम 19.3 ओवर में 162 रनों पर ढेर हो गई। जीटी को अब 29 मई को दूसरे क्वालीफायर में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले जाने वाले एलिमिनेटर मुकाबले के विजेता से भिड़ना होगा।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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