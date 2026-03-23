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IPL 2025 Final का सबसे कठिन पल विराट कोहली के लिए क्या था? नए सीजन से पहले बताई उस रात की कहानी

Mar 23, 2026 01:36 pm ISTVikash Gaur ANI, बेंगलुरु
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विराट कोहली पहली बार आईपीएल में चैंपियन के तौर पर उतरेंगे, क्योंकि 18वें सीजन में जाकर आरसीबी ने खिताब जीता है। तीन बार टीम फाइनल में पहुंची थी, लेकिन हर बार खिताबी मैच में हारी थी। 

IPL 2025 Final का सबसे कठिन पल विराट कोहली के लिए क्या था? नए सीजन से पहले बताई उस रात की कहानी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के साथ विराट कोहली को पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतने में 18 साल लग गए। 17 सीजन में तीन बार टीम फाइनल में जरूर पहुंची थी, लेकिन हर बार टीम खिताबी मैच में हार गई थी। 2025 में जाकर आईपीएल की ट्रॉफी उठाने का विराट कोहली का सपना पूरा हुआ था। उस फाइनल को लेकर अब आईपीएल 2026 से पहले विराट कोहली ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फाइनल में पहुंचने के बाद उन्हें 'शांत आत्मविश्वास' महसूस हुआ और खिताब जीतने के बाद मैच खत्म होने का इंतजार करना उनके लिए रात का 'सबसे मुश्किल हिस्सा' था।

IPL 2026 में जब विराट कोहली मैदान पर उतरेंगे तो उन पर उम्मीदों का बोझ नहीं होगा, क्योंकि उनकी छाती पर एक सितारा लग चुका है। 18वें सीजन का फाइनल जब पंजाब किंग्स को हराकर आरसीबी ने जीता था तो विराट कोहली की आंखों में खुशी के आंसू थे, जो शायद पहली बार आईपीएल के इतिहास में उनकी आंखों से गिरे थे। RCB द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में विराट ने कहा, "मैं पहले दिन से ही यहां (RCB का हिस्सा) हूं और माने (टीम के मसाजर रमेश माने) काका भी। हम शायद RCB ग्रुप के सबसे पुराने सदस्य हैं और सच कहूं तो, जब हम फाइनल (पंजाब किंग्स के खिलाफ) में पहुंचे, तो मुझे शांत आत्मविश्वास महसूस हुआ।"

IPL 2025 News in Hindi - आईपीएल 2025 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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विराट कोहली ने ये भी माना है कि एक और फाइनल आसान नहीं होने वाला था। उन्होंने आगे कहा, "यह एक फाइनल है और एक और टीम है, जिसने वहां तक ​​पहुंचने के लिए बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला है और जाहिर है कि उसने कई अच्छी टीमों को हराया है, इसलिए वे भी जो करना चाहते हैं, उसे लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं।" विराट कोहली ने बताया है कि वे 2009 में डेक्कन चार्जर्स, 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स और 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद से फाइनल में हारे थे।

विराट ने आगे बताया, "क्योंकि लीग अब बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है, इसलिए फाइनल में पहुंचने के लिए हमें बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना होगा। यह कोई तुक्का नहीं है, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। हमने कुछ बहुत अच्छी टीमों को हराया है और हम एक जबरदस्त टीम हैं, जिसने इस दिन यहां होने का हक कमाया है। कुल मिलाकर, यह हम सभी के लिए एक जबरदस्त रात थी।"

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उन्होंने आगे कहा, "सच कहूं तो मेरे लिए यह बहुत अजीब था, यकीन नहीं हो रहा था जब आखिर में सब कुछ सामने आ रहा था। बहुत सी चीजें आपकी आंखों के सामने आ जाती हैं। 18 साल का पूरा सफर, सारे उतार-चढ़ाव, सारे अच्छे पल, बुरे पल, ऐसा लगता है जैसे उन सबका जोड़ आपके सामने आ रहा है और यह अगले 10 मिनट में होने वाला है। इसे समझाना बहुत मुश्किल है, यह अनुभव करने वाली चीज है।"

आखिरी कुछ लम्हों के बारे में बताते हुए विराट ने कहा, "और वो अनुभव मैं कभी नहीं भूलूंगा। खासकर आखिरी ओवर, जहां आपको पता होता है कि गेम पक्का हो गया है, उम्मीद होती है कि जोश (हेजलवुड) नो-बॉल नहीं फेंकेगा, जो वो कभी नहीं फेंकता। तो एक शांत कॉन्फिडेंस था, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने कहा आप परफेक्ट रिजल्ट की उम्मीद कर रहे होते हैं। तो यह जानते हुए कि गेम उनकी पहुंच से बाहर है और फिर उन आखिरी तीन गेंदों का इंतजार करना शायद रात का सबसे मुश्किल हिस्सा था।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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