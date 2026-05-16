IPL में कैमरेबाजी से परेशान हैं विराट कोहली, बोले- 6 कैमरे पीछे घूमते हैं और वो रोबो-डॉग तो...
विराट कोहली IPL में कैमरेबाजी से परेशान हैं। उन्होंने कहा है कि प्रैक्टिस में 6 कैमरे आपके पीछे घूमते हैं। आप वह नहीं कर सकते, जो आप करना चाहते हैं। उन्होंने वो रोबो-डॉग को लेकर भी बात की।
विराट कोहली ने आईपीएल में हो रही कैमरेबाजी पर बयान दिया है। विराट कोहली ने प्रैक्टिस सेशन से लेकर प्राइवेट बातचीत में भी कैमरों के घुसने पर सवाल उठाया है। विराट ने कहा है कि अब मैदान पर आपके लिए कुछ निजी नहीं बचा है। उन्होंने माना है कि उन्हें मैच का दबाव पसंद है, लेकिन हर जगह कैमरों का होना सही नहीं है। उन्होंने आईपीएल की टीमों को भी लताड़ लगाई है, जो सोशल मीडिया पर निजी बातों को शेयर कर रही हैं। आरसीबी के स्टार ने वायरल मोमेंट बनाने के लिए आईपीएल टीमों की सोशल मीडिया यूनिट्स द्वारा कैप्चर की जाने वाली फुटेज के मामले में कुछ "सुव्यवस्थित" करने के लिए कहा है।
आरसीबी के पॉडकास्ट में विराट कोहली ने कहा, "आप प्रैक्टिस के लिए जाते हैं और आपके पीछे 6 कैमरे होते हैं। यह बिल्कुल भी आरामदायक एहसास नहीं होता। एक खिलाड़ी के तौर पर, आपके पास शांति से अपने खेल पर काम करने की काबिलियत और आजादी होनी चाहिए। अगर आप जो कुछ भी करते हैं वह सिर्फ फ़िल्म बनाने, दिखाने या चीर-फाड़ करने का मौका है, तो आप ऑर्गेनिक नहीं हैं। मैं प्रैक्टिस में वो चीजें करने की कोशिश नहीं कर पाऊंगा जो मैं सच में करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कल अगर कोई इसका वीडियो बना लेगा तो फिर मेरे प्रैक्टिस सेशन पर चर्चा होगी।"
विराट कोहली ने आगे कहा, "आप मुझे खेल के दौरान मेरे प्रदर्शन के आधार पर जज करते हैं, तैयारी के दौरान नहीं। किसी को भी मेरी तैयारी, नेट्स में मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, उसके आधार पर मुझे जज करने का अधिकार नहीं है।" कोहली ने टीमों के सोशल मीडिया यूनिट्स से कहा है कि उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि कब चीजें रिकॉर्ड करनी चाहिए और कब कैमरा बंद कर देना चाहिए।
कोहली ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि यह समझने के मामले में थोड़ी और चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए कि कितना रिकॉर्ड करना है, कब करना है, क्या खिलाड़ी हर समय फिल्माए जाने से ठीक हैं। इस तरह की चीज़ों का सच में ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा हो जाता है।" उन्होंने आगे अपनी बात रखते हुए कहा, "मुझे गेम का प्रेशर पसंद है, लेकिन सच कहूं तो मुझे किसी और चीज का प्रेशर पसंद नहीं है। जैसे सोशल मीडिया किसी भी टीम के लिए कमर्शियल रिप्रेजेंटेशन या फैन एंगेजमेंट का एक बड़ा हिस्सा है, जो समझ में आता है, लेकिन मुझे सच में लगता है कि थोड़ी और स्ट्रीमलाइनिंग होनी चाहिए।"
विराट कोहली ने रोबो-डॉग कैमरा चंपक का भी जिक्र किया, जब वे केन विलियमसन से बात कर रहे थे। विराट ने बताया, "मैं कुछ दिन पहले केन से बात कर रहा था और वो रोबोट जैसी चीज मुझे हाथ हिला रही थी और मैं सोच रहा था ‘ये चीज मुझे हाथ क्यों हिला रही है?’ मैं केन से बहुत सीरियस बात पर बात कर रहा था। पहले मैंने डॉग को इग्नोर किया और फिर मैंने उसे कंट्रोल करने वाले आदमी से कहा, ‘प्लीज इसे ले जाओ।’ मुझे शांति से बात करने दो। केन मेरा दोस्त है। मैं उससे बिना ‘मोमेंट’ बने बात नहीं कर सकता। कल को न्यूज में आजाएगा कि किंग और केन मामा के बीच ये बात हुई।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।