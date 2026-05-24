विराट कोहली मामूली आदमी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था; ट्रैविस हेड कंट्रोवर्सी पर वसीम जाफर ने बोला कड़वा सच
वसीफ जाफर ने विराट कोहली और ट्रैविस हेड कंट्रोवर्सी पर अपनी बेबाक राय रखी है। उन्होंने कहा कि कोहली को ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हेड से हाथ मिलाना चाहिए था।
भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रैविस हेड के बीच हाल ही में तीखी बहस हुई, जो काफी चर्चा में है। कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच के बाद हेड से हाथ तक नहीं मिलाया था। दरअसल, कोहली ने हेड को लगातार इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट के रूप में इस्तेमाल किए जाने का मजाक उड़ाते हुए इशारा किया कि उन्हें मैदान से बाहर रहने के बजाय कुछ गेंदें फेंकनी चाहिए। कोहली जब 11 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुए तो हेड ने पलटवार करते हुए उनपर तंज कसा। एसआरएच ने 255/4 का स्कोर खड़ा करने के बाद 55 रन से जीत दर्ज की लेकिन तनाव बना रहा। पूर्व भारतीय बल्लेबाज वसीम जाफर ने कोहली और हेड कंट्रोवर्सी पर अपनी बेबाक राय रखी और कड़वा सच बोला। उनका मानना है कि कोहली को ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज से हाथ मिलाने से परहेज नहीं करना चाहिए था।
'विराट कोहली कोई मामूली आदमी नहीं'
जाफर ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''हमको गहराई से नहीं पता कि क्या हुआ। हालांकि, सबके पता है कि ऑस्ट्रेलियंस आपके छेड़ते हैं और मैदान पर बहुत टफ होते हैं। वे आपको परेशान करते रहते हैं। हालांकि, विराट के लिए अलग रिस्पेक्ट है। ऑस्ट्रेलियंस ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को पता है कि विराट को नहीं छेड़ना। यह ऐसा प्लेयर है, जिसको छोड़ दिया तो मुश्किल होगी। फिर वह ट्रांस जोन में चले जाते हैं। वह फिर आपको परफॉर्मेंस से भी हराएंगे और अपनी बातों और एक्शन से भी परेशान करेंगे। हमको ये तो नहीं पता कि क्या हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि विराट कोहली को कम से कम हाथ मिलाना चाहिए थे। ऐसी चीजें मैदान पर खत्म हो जानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। विराट कोहली कोई मामूली आदमी नहीं है। वह खेल के एंबेसडर हैं। हर कोई उन्हें देखता है। सभी की नजर उनपर होती हैं। हर कोई देखता है कि विराट कोहली क्या कर रहे हैं? उनको हर कदम थोड़ा फूंक के रखना चाहिए क्योंकि ही वह बेशुमार लोगों के रोल मॉडल हैं। यह चीज सही नहीं है।''
'ऐसा दबाव वाले मैचों में होना स्वाभाविक'
वहीं, पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने कोहली औरहेड के बीच मैदान पर हुई तीखी बहस को खास तवज्जो नहीं दी और कहा कि शीर्ष स्तर की क्रिकेट में कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए इस तरह के टकराव स्वाभाविक हैं। पठान ने जिओ हॉटस्टार पर कहा, ''विराट कोहली को हमेशा से ही मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की तरह आक्रामक शैली में खेलना, थोड़ी सी नोकझोंक, कड़ी प्रतिस्पर्धा तथा पूरे जोश और जज्बे के साथ खेलना पसंद है।'' उन्होंने कहा, ''कोहली और हेड के बीच जो कुछ हुआ, ऐसा बेहद दबाव वाले मैचों में होना स्वाभाविक है। विशेष कर तब जबकि दोनों टीम अंक तालिका में महत्वपूर्ण स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हों। यह शीर्ष स्तर के क्रिकेट की प्रतिस्पर्धात्मक भावना का ही एक हिस्सा था।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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