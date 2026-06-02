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विराट कोहली सबसे महत्वपूर्ण क्रिकेटर; RCB के बैक टु बैक IPL टाइटल के बाद स्टुअर्ट ब्रॉड हुए फिदा

Chandraveer Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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महानतम तेज गेंदबाजों में शुमार इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड ने आईपीएल 2026 में आरसीबी की खिताबी जीत के हीरो विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। उन्होंने किंग कोहली को मौजूदा दौर का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बताया है।

विराट कोहली सबसे महत्वपूर्ण क्रिकेटर; RCB के बैक टु बैक IPL टाइटल के बाद स्टुअर्ट ब्रॉड हुए फिदा

महानतम तेज गेंदबाजों में शुमार इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड ने आईपीएल 2026 में आरसीबी की खिताबी जीत के हीरो विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। उन्होंने किंग कोहली को मौजूदा दौर का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बताया है। टेस्ट क्रिकेट में 600 से ज्यादा विकेट लेने वाले दो तेज गेंदबाजों में से एक ब्रॉड ने 'फॉर द लव ऑफ क्रिकेट' पॉडकास्ट में कहा कि पिछले 15 सालों में शायद ही ऐसा कोई टूर्नामेंट हो, जिसे कोहली ने न जीता हो।

37 की उम्र में कोहली की' बेस्ट' फिफ्टी

37 वर्ष के विराट कोहली ने आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ टूर्नामेंट के इतिहास का अपना सबसे तेज अर्धशतक जड़ा था। उन्होंने 25 गेंदों में फिफ्टी पूरी की थी। रविवार रात को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आरसीबी और गुजरात टाइटन्स के बीच आईपीएल के इस सीजन का फाइनल खेला गया था। 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली ने नाबाद 75 रनों की पारी खेलकर आरसीबी को 12 गेंद और 5 विकेट बाकी रहते ही आसानी से जीत दिला दी। वह ओपनिंग करने उतरे और टीम को जीत दिलाकर ही लौटे। उन्हें इसके लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

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'कोहली ने शायद ही कोई खिताब न जीता हो'

'फॉर द लव ऑफ क्रिकेट' पॉडकास्ट में 39 साल के इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा, 'इस पर बहस हो सकती है कि वह सर्वकालिक सबसे महत्वपूर्ण क्रिकेटर हैं खासकर पिछले 15 वर्षों में जिस तेजी से बदलते माहौल को हमने देखा है, उसमें वह सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी उपलब्धियों की बात करें तो उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप बतौर कप्तान जीता, दो बार चैंपियंस ट्रॉफी जीता, वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, बतौर कप्तान 3 साल तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की गदा अपने पास रखा और अब 2 आईपीएल टाइटल।'

ब्रॉड ने पहले आईपीएल खिताब के लिए विराट कोहली के 18 साल लंबे इंतजार की तुलना गोल्फर रोरी मैक्लरॉय के इंतजार से की। इस स्टार गोल्फर को 2014 में एक बड़े टूर्नामेंट को जीतने के बाद अगले बड़े टूर्नामेंट को जीतने में 11 साल लग गए। 2025 में उन्होंने मास्टर्स में जीत हासिल की और इस साल भी उसे जीता।

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'IPL ट्रॉफी का लंबा इंतजार लेकिन जब जीते तो लगातार जीते'

ब्रॉड ने कहा, ‘ऐसा लग रहा था कि उनसे कोई एक बड़ा खिताब जो चूक रहा था, वो आईपीएल था। ऐसा ही तो था। ये रोरी मैक्लरॉय जैसा था जो जीत के लिए कुछ इसी तरह बेताब थे। ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहे। और उसके बाद एक बार जब वह जीतते हैं तो लगातार दो बार जीतते हैं। मुझे लगता है कि बैक टु बैक जीतना आसान नहीं है। आपने सोचा हम इसे फिर जीतेंगे। आपको पता है कि आपको अपने लक्ष्यों को रीसेट करना होगा। आपको अपने मॉटिवेशन और अपनी भूख को रीसेट करना होगा। और कोहली में तो कभी भूख खत्म ही नहीं होती।’

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आईपीएल 2026 में विराट कोहली का प्रदर्शन

आईपीएल 2026 में विराट कोहली के बल्ले ने जमकर रन उगले। आरसीबी के इस सुपर स्टार ने इस सीजन में कुल 16 मैच खेले, जिनमें 56.25 के जबरदस्त औसत और 165.85 के स्ट्राइक रेट से 675 रन बटोरे। इस दौरान उन्होंने 105 रन की एक नाबाद शतकीय पारी भी खेली। इसके अलावा 5 अर्धशतक भी जड़े, जिसमें फाइनल में 42 गेंदों में 75 रनों की नाबाद पारी भी शामिल है।

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