विराट कोहली न IPL से रिटायर हो रहे और न RCB छोड़ रहे; अटकलों पर कैफ की दो टूक
संक्षेप: ऐसी चर्चाएं हैं कि विराट कोहली ने आरसीबी के साथ अपने कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट का अभी रीन्यूअल नहीं कराया है। इसके बाद अटकलें लगने लगी हैं कि वह आईपीएल से रिटायर हो रहे हैं या फिर आरसीबी को छोड़ रहे हैं। हालांकि पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने इन अफवाहों को खारिज किया है।
विराट कोहली को लेकर चर्चाएं हैं कि उन्होंने आईपीएल के अगले सीजन के लिए आरसीबी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट की रीन्यूअल नहीं किया है। इसके बाद ऐसी अटकलें लगने लगी हैं कि किंग कोहली शायद अगले आईपीएल सीजन में न खेलें। अगर खेलें भी तो आरसीबी की जर्सी में शायद न दिखें।
आरसीबी ने इस साल पहली बार आईपीएल का खिताब जीता लेकिन संयोग से उसके बाद से ही इस फ्रेंचाइजी के बिकने को लेकर जब-तब चर्चाएं उठती रहती हैं। वैसे आरसीबी के स्वामित्व में संभावित बदलाव या फिर कोहली के प्लान को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तमाम अफवाहों के बीच पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कोहली के आरसीबी से अलग होने के अटकलों को खारिज किया है।
कैफ ने आरसीबी के साथ कोहली के खास कनेक्शन का जिक्र करते हुए कहा, 'क्या विराट कोहली आईपीएल से रिटायर हो रहे हैं? नहीं, विराट कोहली ने वादा किया था कि वह अपना पहला और आखिरी मैच सिर्फ बेंगलुरु के लिए ही खेलेंगे। उन्होंने ये वादा किया है और चूंकि उन्होंने ये किया है तो वह पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कॉमर्शियल डील पर साइन नहीं किया है। दो तरह की डील होती हैं, प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट और कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट।'
मोहम्मद कैफ ने आगे कहा, 'उन्होंने कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया है, इसकी वजह ये है कि आरसीबी का कोई नया मालिक आ सकता है और वे फ्रेंचाइजी को कंट्रोल करेंगे। इसलिए वह इंतजार कर रहे हैं, अगर कोई बदलाव होगा तब सौदेबाजी और सभी चीजें होंगी। ये सारी चीजें पर्दे के पीछे की बातें हैं और हमें इसके इन सबके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं होती है। वह (विराट कोहली) इन सब चीजों के लिए इंतजार कर रहे हैं।'
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
