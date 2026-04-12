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विराट कोहली के बल्ले से निकली 65वीं फिफ्टी, IPL में रैना और वॉर्नर के इस क्लब में हुए शामिल

Apr 12, 2026 09:38 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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Virat Kohli MI vs RCB: विराट कोहली ने मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच में अर्धशतकीय पारी खेली। आरसीबी ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विशाल स्कोर खड़ा किया।

विराट कोहली के बल्ले से निकली 65वीं फिफ्टी, IPL में रैना और वॉर्नर के इस क्लब में हुए शामिल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का रविवार को आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ बल्ला चला। उन्होंने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अर्धशतकीय पारी खेली। कोहली ने 38 गेंदों में 50 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और एक छक्का शामिल है। यह उनकी मौजूदा सीजन में दूसरी और आईपीएल करियर की 65वीं फिफ्टी है। उन्होंने सुरेश रैना और डेविड वॉर्नर के स्पेशल क्लब में एंट्री कर ली है। दरअसल, कोहली आईपीएल में एमआई के खिलाफ संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा पचास प्लस स्कोर बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। कोहली, रैना और वॉर्नर ने सात-सात बार ऐसा किया। एमआई के सामने सर्वाधिक पचास प्लस स्कोर का रिकॉर्ड केएल राहुल (9 बार) के नाम दर्ज है।

कोहली ने 37 गेंदों में फिफ्टी कंप्लीट की

टॉस गंवाकर बैटिंग करने उतरी आरसीबी को कोहली और फिल साल्ट ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 120 रनों की साझेदारी की। साल्ट ने 11वें ओवर में अपना विकेट गंवाया। उन्हें शार्दुल ठाकुर ने कप्तान हार्दिक पांड्या के हाथों कैच कराया। इसके बाद, कोहली ने कप्तान रजत पाटीदार (20 गेंदों में 53) के साथ मोर्चा संभाला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 65 रनों की साझेदारी की। कोहली ने हार्दिक द्वारा डाले गए 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर पचासा कंप्लीट किया। हालांकि, वह चौथी गेंद पर पवेलियन लौट गए। कोहली ने ऑफ स्टंप के बाहर फुलटॉस गेंद मिलने के बाद पुल किया लेकिन सही से कनेक्ट नहीं कर सके और लॉन्ग ऑन पर सूर्यकुमार यादव को कैच थमा बैठे।

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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