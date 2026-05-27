विराट कोहली 10 साल से प्लेऑफ में नहीं लगा पाए हैं फिफ्टी, क्या फाइनल में खत्म होगा सूखा?
विराट कोहली अबतक आईपीएल में 18 प्लेऑफ मुकाबले खेल चुके हैं। इनमें वह एक भी सेंचुरी नहीं जड़े हैं लेकिन उनके नाम 2 हाफ सेंचुरी हैं। हालांकि प्लेऑफ में उनका आखिरी अर्धशतक 2016 के फाइनल में आया था। क्या इस बार फाइनल में वह प्लेऑफ में 10 साल से चले आ रहे फिफ्टी के सूखे को खत्म कर पाएंगे?
विराट कोहली आईपीएएल 2026 में जबरदस्त फॉर्म में हैं। आईपीएल इतिहास में वह छठी बार एक सीजन में 600 रन पूरे किए हैं। 2023 से तो वह लगातार हर सीजन में ये कारनामा किए हैं यानी लगातार 4 बार। इसके बाद भी प्लेऑफ में उनका रिकॉर्ड कमजोर है। 10 साल से वह आईपीएल प्लेऑफ में फिफ्टी नहीं लगा पाए हैं। इस सीजन में अभी उनके पास इस सूखे को खत्म करने का मौका है। फाइनल में क्या वह इस सूखे को खत्म कर पाएंगे?
आईपीएल 2026 के क्वालिफायर 1 में विराट कोहली ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 25 गेंदों में 43 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और एक छक्के जड़े। कप्तान रजत पाटीदार ने सिर्फ 33 गेंदों में 93 रन की नाबाद पारी खेली। उन्होंने 9 छक्के और 5 चौके जड़े। इनके अलावा क्रुणाल पांड्या ने भी 28 गेंदों में 43 रन बनाए। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 254 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। बाद में उसके गेंदबाजों ने गुजरात टाइटन्स को 162 रन पर समेट दिया। इस तरह आरसीबी ने 92 रन से जीत हासिल कर धमाकेदार अंदाज में फाइनल में एंट्री की।
विराट कोहली अब तक आईपीएल के 18 प्लेऑफ मैच खेल चुके हैं। इनमें उनके नाम सिर्फ 439 रन हैं। इनमें दो अर्धशतक और एक डक भी शामिल है। आईपीएल प्लेऑफ में विराट कोहली के बल्ले से आखिरी अर्धशतक 2016 में आया था जब उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ फाइनल में 54 रन की पारी खेली थी। तब एसआरएच ने जीत हासिल कर आईपीएल खिताब जीता था।
विराट कोहली ने आईपीएल प्लेऑफ में अपना पहला अर्धशतक 2011 में जड़ा था। तब उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ क्वालिफायर 1 मुकाबले में 70 रन की नाबाद पारी खेली थी।
किंग कोहली के आईपीएल 2026 में अबतक के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 15 मैचों में 600 रन बनाए हैं। उनका औसत 50 का है और स्ट्राइक रेट 164.38 है। इस सीजन में उन्होंने एक शतक और 4 अर्धशतक जड़े हैं। अपने आईपीएल करियर में अबतक 67 अर्धशतक और 9 शतक जड़ने वाले कोहली अबतक प्लेऑफ के 18 मुकाबलों में एक भी सेंचुरी नहीं जड़ पाए हैं।
विराट कोहली का आईपीएल प्लेऑफ में अबतक प्रदर्शन
विपक्षी टीम- प्लेऑफ मैच (वर्ष), रन
सीएसके- सेमीफाइनल ( 2009), 24 नाबाद
डेक्कन चार्जर्स- फाइनल (2009), 7 रन
मुंबई इंडियंस- सेमीफाइनल (2010), 9 रन
चेन्नई सुपर किंग्स- क्वालिफायर 1 (2011), 70 नाबाद
मुंबई इंडियंस- क्वालिफायर 2 (2011), 8 रन
सीएसके- फाइनल (2011), 35 रन
राजस्थान रॉयल्स- एलिमिनेटर (2015), 12 रन
सीएसके- क्वालिफायर 2 (2015), 12 रन
गुजरात लॉयंस- क्वालिफायर 1 (2016), 0 रन
सनराइजर्स हैदराबाद- फाइनल (2016), 54 रन
सनराइजर्स हैदराबाद- एलिमिनेटर (2020), 6 रन
केकेआर- एलिमिनेटर (2021), 39 रन
लखनऊ सुपर जॉइंट्स- एलिमिनेटर (2022), 25 रन
राजस्थान रॉयल्स- क्वालिफायर 2 (2022), 7 रन
राजस्थान रॉयल्स- एलिमिनेटर (2024), 33 रन
पंजाब किंग्स- क्वालिफायर 1 (2025), 12 रन
पंजाब किंग्स- फाइनल (2025), 43 रन
गुजरात टाइटन्स- क्वालिफायर 1 (2026), 43 रन
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।