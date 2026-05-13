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विराट कोहली बने IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी, रोहित-धोनी का रिकॉर्ड धराशायी

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 278 आईपीएल मैच खेले हैं।

विराट कोहली बने IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी, रोहित-धोनी का रिकॉर्ड धराशायी

Most matches played in the IPL: आईपीएल के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में उतरने के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। वह आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने एमएस धोनी और रोहित शर्मा को पीछे छोडा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कप्तान विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने जारी सीजन में अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है, जबकि रोहित शर्मा चोट के कारण कुछ मैचों से बाहर रहे।

आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में उतरते ही ये मुकाम हासिल किया। विराट कोहली ने 279 मैच खेले हैं। रोहित शर्मा और एमएस धोनी के नाम 278-278 मैच हैं। चेन्नई के पूर्व कप्तान एसएस धोनी अनफिट होने के कारण अभी तक जारी सीजन में खेलने नहीं उतरे हैं। वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा कुछ मैचों में बाहर रहने के बाद दमदार फॉर्म में आ गए हैं।

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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने बुधवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग मैच में टॉस जीतकर कोलकाता नाइट राइडर्स को बल्लेबाजी का न्योता दिया। बारिश के कारण गीली आउटफील्ड के कारण मैच देर से शुरू हुआ लेकिन फिर भी कोई ओवर नहीं काटा गया। मैच में करीब एक घंटे 15 मिनट का विलंब हुआ। आरसीबी और केकेआर ने अंतिम एकादश में एक एक बदलाव किए। आरसीबी ने रोमारियो शेफर्ड की जगह वेंकटेश अय्यर को शामिल किया जबकि केकेआर ने चोटिल वरुण चक्रवर्ती के स्थान पर सौरभ दूबे केा जगह दी।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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