विराट कोहली ने रचा इतिहास, IPL में 9000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने
डीसी के खिलाफ सोमवार को खेले गए मैच में विराट कोहली 11 रन बनाते ही आईपीएल के इतिहास में 9000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। किंग कोहली ने यह कीर्तिमान स्थापित करने के लिए कुल 275 मैच खेले, जिसकी सिर्फ 267 पारियों में यह विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया।
विराट कोहली ने सोमवार, 27 अप्रैल को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में इतिहास रच दिया है। शाम को खेले गए इस मुकाबले में आरसीबी के दिग्गज बल्लेबाज ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, जो आज तक किसी भी बल्लेबाज ने नहीं किया है। विराट कोहली आज के मैच में 11 रन बनाते ही आईपीएल के इतिहास में 9000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली ने यह कीर्तिमान स्थापित करने के लिए कुल 275 मैच खेले जिसकी सिर्फ 267 पारियों में यह विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया।
आज के मैच में विराट कोहली ने बनाए 23 रन
विराट कोहली ने आज के मैच में 15 गेंदों में 1 चौके और 2 छक्के की मदद से नाबाद 23 रन बनाए। उन्होंने इस लो स्कोरिंग मुकाबले को अपने अंदाज में बैक टू बैक दो छक्के जड़कर पूरा किया और अपनी टीम को पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर स्थापित किया। आरसीबी की टीम की ने अब तक 8 में से 6 मुकाबले जीत लिए हैं और 12 अंकों और बेहतर रन रेट के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है। विराट कोहली ने आईपीएल 2026 में अब तक दमदार प्रदर्शन किया है और ऑरेंज कैप लीडरबोर्ड में भी टॉप-5 में बने हुए हैं।
ऐसा है किंग कोहली का आईपीएल करियर
विराट कोहली के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने अपना आईपीएल डेब्यू साल 2008 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में किया था। विराट ने आईपीएल के पहले सीजन से लेकर अब तक एक ही टीम के लिए पूरी वफादारी से अपना खेल दिखाया है और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 275 मैचों की 267 पारियों में 9012 रन बना लिए हैं। कोहली ने अपने आईपीएल करियर में कुल 808 चौके और 305 छक्के जड़े हैं। विराट कोहली आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाज हैं। उनके नाम अब तक कुल 8 शतकीय पारियां दर्ज हैं, जो अन्य किसी भी बल्लेबाज के नाम नहीं है। विराट ने आईपीएल में अब कुल 66 अर्धशतक भी जड़े हैं। इस लीग में उनका सर्वोच्च स्कोर 113 रन है और उन्होंने 39 से अधिक की औसत और 133 से अधिक के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं।
मैच का हाल
आज के मैच की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 75 रन बनाए और ऑलआउट हो गई, जिसे आरसीबी की टीम ने 1 विकेट खोकर 6.3 ओवर में हासिल कर लिया। देवदत्त पडिकल ने आज के मैच में सर्वाधिक 13 गेंदों में 34 रन जबकि जेकब बेथल ने 11 गेंदों में 20 रनों की पारी खेली। हेजलवुड ने चार विकेट लिए, भुवी को 3 विकेट मिले, रसिख-सुयश और क्रुणाल को 1-1 विकेट हासिल हुए।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
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