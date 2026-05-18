विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, 35 की उम्र के बाद किया वो कारनामा जो आज तक कोई नहीं कर पाया
विराट कोहली ने एक बार फिर आईपीएल सीजन में 500 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। 35 की उम्र के बाद यह तीसरा मौका है, जब किंग कोहली ने यह कारनामा किया है। इसी के साथ वह सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने पंजाब किंग्स के खिलाफ हुए मुकाबले में फिफ्टी जड़ आईपीएल 2026 में 500 रन पूरे किए। यह उनके IPL करियर में 9वां मौका है जब वह एक सीजन में 500 से अधिक रन बनाने में कामयाब रहे हो, वहीं 35 की उम्र के बाद उन्होंने लगातार तीसरे साल ऐसा कर दिखाया है। उन्होंने बताया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, अगर आप अपने गेम को अपग्रेड करना जानते हैं तो आप किसी भी मंच पर सफलता हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोडऩे में कामयाब रहे। उन्होंने IPL में वो कारनामा कर दिखाया है, जो आज तक कोई खिलाड़ी इससे पहले नहीं कर पाया।
35 की उम्र के बाद सबसे ज्यादा 500+ रन के सीजन
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने आईपीएल में 35 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद दो बार 500 से अधिक रन बनाए थे। सचिन ने 2010 आईपीएल में 618 तो 2011 में 553 रन बनाए थे। उनके अलावा साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसी भी ऐसा कर चुके हैं। मगर अब तीन बार 35 की उम्र के बाद आईपीएल सीजन में 500 से अधिक रन बनाकर विराट कोहली ने इतिहास रच दिया है।
कोहली पिछले चार सीजन से हर बार 500 प्लस रन बनाते हुए आ रहे हैं। 35 की उम्र के बाद उन्होंने तीन बार यह कारनामा किया है। वह इस साल भी ऑरेंज कैप की रेस में हैं।
2024 में कोहली ने 741, 2025 में 657 और 2026 में वह अभी तक 542 रन बना चुके हैं। आरसीबी आईपीएल 2026 प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है, तो विराट कोहली को लीग स्टेज के अलावा भी मैच खेलने के मौके मिलेंगे जिससे वह अपने नंबरों में और सुधार कर सकते हैं।
IPL सीज़न में 500+ रन (35 साल की उम्र के बाद)
3 बार - विराट कोहली*
2 बार - सचिन तेंदुलकर, फाफ डुप्लेसिस
1 बार - सनथ जयसूर्या, माइकल हसी, डेविड वार्नर, शिखर धवन, शेन वॉटसन
IPL 2026 ऑरेंज कैप की रेस में विराट कोहली तीसरे नंबर पर
आईपीएल 2026 में 542 रनों के साथ किंग कोहली ऑरेंज कैप की रेस में तीसरे पायदान पर बने हुए हैं। उनके आगे गुजरात टाइटंस के दो बल्लेबाज शुभमन गिल और साई सुदर्शन हैं। गिल के नाम 552 तो साई के नाम 554 रन है। कोहली को नंबर-1 बनने के लिए मात्र 13 रनों की दरकार है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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