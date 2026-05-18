विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, 35 की उम्र के बाद किया वो कारनामा जो आज तक कोई नहीं कर पाया

विराट कोहली ने एक बार फिर आईपीएल सीजन में 500 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। 35 की उम्र के बाद यह तीसरा मौका है, जब किंग कोहली ने यह कारनामा किया है। इसी के साथ वह सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने पंजाब किंग्स के खिलाफ हुए मुकाबले में फिफ्टी जड़ आईपीएल 2026 में 500 रन पूरे किए। यह उनके IPL करियर में 9वां मौका है जब वह एक सीजन में 500 से अधिक रन बनाने में कामयाब रहे हो, वहीं 35 की उम्र के बाद उन्होंने लगातार तीसरे साल ऐसा कर दिखाया है। उन्होंने बताया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, अगर आप अपने गेम को अपग्रेड करना जानते हैं तो आप किसी भी मंच पर सफलता हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोडऩे में कामयाब रहे। उन्होंने IPL में वो कारनामा कर दिखाया है, जो आज तक कोई खिलाड़ी इससे पहले नहीं कर पाया।

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35 की उम्र के बाद सबसे ज्यादा 500+ रन के सीजन क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने आईपीएल में 35 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद दो बार 500 से अधिक रन बनाए थे। सचिन ने 2010 आईपीएल में 618 तो 2011 में 553 रन बनाए थे। उनके अलावा साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसी भी ऐसा कर चुके हैं। मगर अब तीन बार 35 की उम्र के बाद आईपीएल सीजन में 500 से अधिक रन बनाकर विराट कोहली ने इतिहास रच दिया है।

कोहली पिछले चार सीजन से हर बार 500 प्लस रन बनाते हुए आ रहे हैं। 35 की उम्र के बाद उन्होंने तीन बार यह कारनामा किया है। वह इस साल भी ऑरेंज कैप की रेस में हैं।

2024 में कोहली ने 741, 2025 में 657 और 2026 में वह अभी तक 542 रन बना चुके हैं। आरसीबी आईपीएल 2026 प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है, तो विराट कोहली को लीग स्टेज के अलावा भी मैच खेलने के मौके मिलेंगे जिससे वह अपने नंबरों में और सुधार कर सकते हैं।

IPL सीज़न में 500+ रन (35 साल की उम्र के बाद)

3 बार - विराट कोहली*

2 बार - सचिन तेंदुलकर, फाफ डुप्लेसिस

1 बार - सनथ जयसूर्या, माइकल हसी, डेविड वार्नर, शिखर धवन, शेन वॉटसन