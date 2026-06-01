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IPL इतिहास में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले भारतीय बने विराट कोहली, रोहित शर्मा को पछाड़ा, देखें टॉप 5

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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विराट कोहली ने लक्ष्य का पीछा करते हुए GT के खिलाफ IPL 2026 के फाइनल में सिर्फ 42 गेंद में 75 रन की नाबाद पारी खेली। ओपनिंग करने उतरे कोहली RCB को जीत दिलाकर ही वापस लौटे। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही वह आईपीएल में सबसे ज्यादा बार POTM जीतने वाले भारतीय बन गए।

IPL इतिहास में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले भारतीय बने विराट कोहली, रोहित शर्मा को पछाड़ा, देखें टॉप 5

विराट कोहली 37 वर्ष के हो चुके हैं लेकिन उनके खेल पर जैसे उम्र का कोई असर ही न हो। हर गुजरते दिन के साथ जैसे वह खुद को और भी बेहतर कर रहे हों। मौका जितना बड़ा होता है, अक्सर कोहली का प्रदर्शन भी उतना ही खास हो जाता है। आईपीएल 2026 के फाइनल को ही देख लीजिए। विराट कोहली ने आईपीएल में अपना बेस्ट प्रदर्शन जैसे इसी बड़े दिन के लिए बचा रखा था। उन्होंने आईपीएल इतिहास की अपनी सबसे तेज फिफ्टी जड़ दी। सिर्फ 25 गेंदों में अर्धशतक। चेजमास्टर कोहली ओपनिंग के लिए उतरे और 42 गेंदों में 75 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम को ताज पहनाकर ही वापस लौटे। उन्हें इस जबरदस्त प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही वह आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा बार POTM जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा।

विराट कोहली का ये आईपीएल में 22वां 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड था। कोई भी दूसरा भारतीय खिलाड़ी इतनी ज्यादा बार POTM नहीं जीता है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं जिन्होंने आईपीएल में कुल 21 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड अपने नाम किया है।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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तीसरे नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी हैं जिन्होंने आईपीएल में 18 बार POTM का अवॉर्ड जीता है। 17-17 POTM के साथ रविंद्र जडेजा चौथे और केएल राहुल पांचवें पायदान पर हैं।

भारतीय और विदेशी सभी खिलाड़ियों को मिलाकर आईपीएल में विराट कोहली से ज्यादा बार POTM जीतने के मामले में सिर्फ एबी डिविलियर्स ही आगे हैं। किंग कोहली के अजीज दोस्त डिविलियर्स ने आईपीएल में सबसे ज्यादा 25 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता है। ओवरऑल लिस्ट में 22 POTM के साथ कोहली दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर क्रिस गेल हैं और उन्होंने भी 22 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता है। ओवरऑल लिस्ट में रोहित शर्मा 21 POTM के साथ चौथे और डेविड वॉर्नर 18 अवॉर्ड के साथ पांचवें पायदान पर हैं।

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आईपीएल 2026 के फाइनल की बात करें तो गुजरात टाइटन्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए। जीटी की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर और निशांत सिंधु ही 20 या उससे ज्यादा रन बना पाए। सुंदर ने 50 और सिंधु ने 20 रन बनाए।

जवाब में वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली ने आरसीबी को तूफानी शुरुआत दी। अय्यर 32 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन विराट कोहली एक छोर से डटे रहे और आईपीएल इतिहास की अपनी सबसे तेज फिफ्टी जड़ी। वह अंत तक आउट नहीं हुए और टीम को 5 विकेट से जीत दिलाकर ही वापस लौटे। कोहली ने 42 गेंदों में 75 रनों की अपनी नाबाद पारी के दौरान 9 चौके और 3 छक्के जड़े।

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IPL में सबसे ज्यादा बार POTM जीतने वाले टॉप 5 भारतीय

विराट कोहली- 22 बार

रोहित शर्मा- 21 बार

महेंद्र सिंह धोनी- 18 बार

रविंद्र जडेजा- 17 बार

केएल राहुल- 17 बार

IPL में सबसे ज्यादा बार POTM जीतने वाले टॉप 5 खिलाड़ी

एबी डिविलियर्स- 25 बार

विराट कोहली- 22 बार

क्रिस गेल- 22 बार

रोहित शर्मा- 21 बार

डेविड वॉर्नर- 18 बार

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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