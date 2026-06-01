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IPL फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने विराट कोहली, पहले कौन?

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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गुजरात टाइटंस के खिलाफ फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के साथ ही विराट कोहली आईपीएल के इतिहास में फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले दूसरे सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी बन गए हैं। इस सूची में पहले नंबर पर कौन है, जानिए।

IPL फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने विराट कोहली, पहले कौन?

आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में विराट कोहली ने 42 गेंदों में 75 रनों की शानदार पारी खेली,जिसमें नौ चौके और तीन छक्के शामिल थे। इस दौरान उन्होंने 178.257 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की। विराट कोहली की इस शानदार बल्लेबाजी के कारण ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2026 का खिताब अपने नाम कर सकी और लगातार दो बार आईपीएल टाइटल जीतने में भी कामयाब रही। विराट कोहली के इस शानदार प्रदर्शन के लिए उनको आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड के साथ विराट कोहली ने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है। वे अब आईपीएल के इतिहास में फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले दूसरे सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी बन गए हैं। इस सूची में पहले नंबर पर अनिल कुंबले का नाम है।

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आईपीएल में सबसे उम्रदराज का खिलाड़ी जिसने फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता है वह अनिल कुंबले हैं। उन्होंने साल 2009 के फाइनल मुकाबले में आरसीबी के लिए खेलते हुए 38 साल 219 दिनों की उम्र में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता था। कुंबले के बाद अब विराट कोहली इस सूची में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। विराट कोहली ने साल 2026 के आईपीएल फाइनल में 37 साल और 207 दिनों की उम्र में आईपीएल के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया है। इस सूची में तीसरे स्थान पर फाफ-डु- प्लेसिस का नाम है, जिन्होंने साल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए 37 साल और 94 दिनों की उम्र में आईपीएल के फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता था। शेन वॉटसन इस सूची में चौथे स्थान पर हैं, जिन्होंने साल 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए आईपीएल फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड 36 साल 344 दिन की उम्र में जीता था।

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आईपीएल फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

38 वर्ष 219 दिन - अनिल कुंबले (आरसीबी, 2009)

37 वर्ष 207 दिन - विराट कोहली (आरसीबी, 2026)

37 वर्ष 94 दिन - फाफ डु प्लेसिस (सीएसके, 2021)

36 वर्ष 344 दिन - शेन वॉटसन (सीएसके, 2018)।

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विराट कोहली भले ही 37 साल 207 दिनों के हो गए हो लेकिन वह अब भी शानदार फार्म में दिख रहे हैं और काफी फिट भी नजर आ रहे हैं विराट ने इस सीजन आईपीएल 2026 में शानदार बल्लेबाजी करते हुए कल 675 रन 16 पारियों में 56.25 की औसत और 165.85 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए। इस सीजन सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में वैभव सूर्यवंशी शुभमन गिल और शाही सुदर्शन के बाद चौथे स्थान पर रहे।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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