'त्रिमूर्ति' के नाम दर्ज हुआ IPL का ये अद्भुत रिकॉर्ड, एक ही मुकाम पर पहुंचे धोनी, रोहित और विराट
भारतीय क्रिकेट की 'त्रिमूर्ति' के नाम IPL का एक अद्भुत रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। एक ही मुकाम एमएस धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली पहुंच गए हैं। आईपीएल में अब सबसे ज्यादा मैच इन तीनों बल्लेबाजों ने खेले हैं।
IPL 2026 में भले ही महेंद्र सिंह धोनी एक भी मैच नहीं खेल पाए हों, लेकिन फिर भी वह आईपीएल के 19वें सीजन के 54वें मैच से पहले तक इस लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा मुकाबले खेलने वाले प्लेयर थे। हालांकि, अब ऐसा नहीं है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी और मुंबई इंडियंस यानी एमआई के बीच हुए मुकाबले के बाद एमएस धोनी अब सबसे ज्यादा आईपीएल मैच खेलने वाले खिलाड़ी नहीं हैं, क्योंकि उनकी बराबरी दो और भारतीय दिग्गजों ने कर ली है। ये दिग्गज कोई और नहीं, बल्कि विराट कोहली और रोहित शर्मा हैं। इस तरह भारतीय क्रिकेट की यह त्रिमूर्ति आईपीएल में अब एक मुकाम पर खड़ी हो गई है।
दरअसल, आईपीएल के इतिहास में अब सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों में एमएस धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली बराबर मैचों के साथ संयुक्त रूप से नंबर वन की कुर्सी पर विराजमान हैं। धोनी, रोहित और विराट ने 278-278 आईपीएल मैच खेले हैं। हालांकि, विराट कोहली एकमात्र बल्लेबाज हैं, जिन्होंने एक ही टीम के लिए सभी आईपीएल मैच खेले हैं, जबकि एमएस धोनी और रोहित शर्मा ने दो-दो टीमों के लिए आईपीएल खेला है। एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए आईपीएल खेला है, जबकि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस से पहले डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद के लिए आईपीएल खेल चुके हैं।
भारतीय क्रिकेट के स्तंभ कहे जाने वाले एमएस धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली आपस में 12 आईपीएल ट्रॉफी शेयर करते हैं। रोहित और धोनी ने 5-5 ट्रॉफी बतौर कप्तान जीती हैं, जबकि रोहित ने एक और ट्रॉफी डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद के साथ जीती थी। वहीं, विराट कोहली ने पिछले साल ही आईपीएल की ट्रॉफी अपने करियर में पहली बार उठाई थी। वे बतौर कप्तान उस ट्रॉफी को नहीं जीत पाए, लेकिन रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने खिताबी जीत हासिल की थी। 18 साल का इंतजार 2025 में आकर आरसीबी का खत्म हुआ था।
IPL में इन तीनों दिग्गजों के रिकॉर्ड को देखें तो बतौर बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित और एमएस धोनी से कहीं आगे हैं। विराट कोहली ने 278 मैचों में 9040 रन बनाए हैं, जबकि रोहित शर्मा ने इतने ही मैचों में 7289 रन बनाए हैं। एमएस धोनी के रनों की संख्या आईपीएल में 5439 है। वे मध्य क्रम में खेले हैं और आखिरी के कई साल तो वे सिर्फ फिनिशर के तौर पर खेले हैं, जहां काफी कम रन वे बनाते हैं। वहीं, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपना पूरा करियर टॉप ऑर्डर में खेला है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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