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कोहली और RCB को स्टार हॉकी प्लेयर ने दिया दिलचस्प चैलेंज, बोले- अगर हमें बैटिंग करने के लिए कहेंगे तो...

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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हॉकी प्लेयर मनप्रीत सिंह ने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और आरसीबी की पूरी टीम को फिटनेस टेस्ट के मुकाबले के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि हॉकी ही नहीं बल्कि क्रिकेट भी मुश्किल खेल है।

कोहली और RCB को स्टार हॉकी प्लेयर ने दिया दिलचस्प चैलेंज, बोले- अगर हमें बैटिंग करने के लिए कहेंगे तो...

विराट कोहली की फिटनेस कमाल की है। उन्हें भारतीय क्रिकेट में फिटनेस का खुमार बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। कोहली इन दिनों आईपीएल 2026 में खेल रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के स्टार बल्लेबाज कोहली को एक दिलचस्प फिटनेस चैलेंज मिला है। यह चैलेंज किसी क्रिकेटर नहीं बल्कि भारत के स्टार हॉकी प्लेयर मनप्रीत सिंह ने दिया है। वह कोहली और पूरी आरसीबी टीम से यो-यो टेस्ट में मुकाबला करना चाहते हैं। यो-यो टेस्ट एक शारीरिक फिटनेस टेस्ट है। इसका उपयोग क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल जैसे खेलों में किया जाता है।

'हम एक-दूसरे से मुकाबला करेंगे'

दरअसल, मनप्रीत से जब रेवस्पोर्ट्ज को दिए इंटरव्यू में कोहली का फिटनेस या यो-यो टेस्ट में सामना करने के बारे में पूछा गया तो हॉकी प्लेयर ने जवाब में कहा कि आरसीबी टीम के साथ जॉइंट सेशन करना एक अच्छा आइडिया होगा और यह इंडियन हॉकी के लिए भी अच्छा होगा। उन्होंने कहा, ''बिल्कुल, हम विराट और पूरी आरसीबी टीम को हमारे साथ ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। हम एक-दूसरे से मुकाबला करेंगे।'' बातचीत के दौरान इंटरव्यूवर ने कहा कि हॉकी खिलाड़ी फिटनेस के मामले में क्रिकेटरों से बेहतर होंगे। हालांकि, मनप्रीत ने कहा कि क्रिकेट भी मुश्किल है।

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'हमें बैटिंग करने के लिए कहेंगे तो …'

मनप्रीत ने कहा, ''अगर आप देखें तो उनका खेल भी मुश्किल है। गेंद बहुत तेजी से आती है। अगर आप हमें बैटिंग करने के लिए कहेंगे तो वो मुश्किल होगा। गेंद 150 किलोमीटर प्रति घंटने की रफ्तार से आती है, जिसे खेलना आसान नहीं। उनके खेल की जरूरतें अलग हैं और हमारी अलग। उन्हें आई कॉन्टैक्ट, बैटिंग, पोजिशन और अन्य चीजो पर फोकस करना होता है।'' मनप्रीत का जवाब दो बहुत अलग खेलों के खिलाड़ियों के बीच आपसी सम्मान दिखाता है, न कि फिटनेस में बेहतर होने का दावा करता है। हॉकी खिलाड़ी अपने धीरज, स्पीड और खेल के दौरान लगातार मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। वहीं, क्रिकेटर अपने जबर्दस्त रिफ्लेक्स और हाथ-आंख के तालमेल के लिए जाने जाते हैं।

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मनप्रीत ने एक जरूरी सच्चाई जाहिर की

कोहली करियर की शुरुआत में फिटनेस को लेकर उतने सतर्क नहीं थे लेकिन फिर गजब के अनुशासन का पालन किया। आज उनका शुमार भारतीय खेलों में सबसे प्रभावशाली फिटनेस आइकन में होता है। अगर कोहली, आरसीबी के खिलाड़ियों और भारतीय हॉकी टीम का कोई जॉइंट सेशन होता है तो यह भारत के दो सबसे बड़े खेलों के बीच एक दिलचस्प पल होगा। मनप्रीत ने इस बहस को हॉकी बनाम क्रिकेट की कहानी में बदलने के बजाय खेलों की एक जरूरी सच्चाई जाहिर की। हर खेल के लिए अलग स्किल सेट की जरूरत होती है और टॉप लेवल के एथलीट इसे अन्य लोगों से बेहतर समझते हैं।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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