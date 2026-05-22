विराट कोहली आज 58 रन बनाते ही IPL में रच देंगे इतिहास, क्रिस गेल-केएल राहुल को पछाड़ बनेंगे नंबर-1
विराट कोहली आईपीएल में इतिहास रचने से मात्र 58 रन दूर है। अगर आज के आईपीएल मैच में वह सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 58 रन बनाते हैं तो वह आईपीएल 2026 में 600 रन का आंकड़ा छू लेंगे।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की नजरें आज आईपीएल 2026 में इतिहास रचने पर होगी। आज का आईपीएल मैच सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच में इतिहास रचने से किंग कोहली मात्र 58 रन दूर है। 58 रन बनाते ही वह आईपीएल में वो कारनामा कर दिखाएंगे जो क्रिस गेल जैसे बड़े दिग्गज भी नहीं कर पाए। विराट कोहली आईपीएल 2026 में कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। बता दें, SRH vs RCB मैच का टॉस शाम 7 बजे होगा, जबकि पहली गेंद 7 बजकर 30 मिनट पर डलेगी।
यह रिकॉर्ड है लगातार सबसे ज्यादा सीजन में 600 या उससे अधिक रन बनाने का। विराट कोहली पिछले तीन सीजन से लगातार 600 या उससे अधिक नर बनाते हुए आ रहे हैं। किंग कोहली ने 2023 में 639, 2024 में 741 और 2025 में 657 रन बनाए थे।
वहीं आईपीएल 2026 में विराट कोहली ने अभी तक खेले 13 मैचों में 54.20 की औसत और 164.74 के उम्दा स्ट्राइक रेट के साथ 542 रन बनाए हैं। अगर आज विराट कोहली 58 रन बनाते हैं तो वह लगातार चार सीजन में 600 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे।
जी हां, अभी तक विराट कोहली के अलावा क्रिस गेल, डेविड वॉर्नर और केएल राहुल ने लगातार तीन सीजन में 600 या उससे अधिक रन बनाए हैं। मगर कोई बल्लेबाज 4 बार यह कारनामा नहीं कर पाया। आज किंग कोहली के पास इतिहास रचने का मौका है।
हालांकि विराट कोहली को आगे भी मौके मिलेंगे, क्योंकि उनकी टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। आरसीबी 13 में से 9 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में 18 अंकों के साथ पहले पायदान पर है। आरसीबी की सीट टॉप-2 में कन्फर्म है, ऐसे में उन्हें फाइनल तक पहुंचने के लिए दो मौके मिलेंगे।
अगर कोहली आज 600 रन का आंकड़ा छूने से चूकते हैं तो उन्हें आगे कम से कम 2 और मौके मिलेंगे।
लगातार IPL एडिशन में 600 से ज्यादा रन:
3 - क्रिस गेल (2011, 2012, 2013)
3 - डेविड वॉर्नर (2016, 2017, 2019) (बैन के चलते वॉर्नर 2018 सीजन नहीं खेले थे)
3 - केएल राहुल (2020, 2021, 2022)
3 - विराट कोहली (2023, 2024, 2025)
2 - शुभमन गिल (2025, 2026)
2 - साई सुदर्शन (2025, 2026)
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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