विप्रज निगम ने दिल्ली कैपिटल्स के सपोर्ट स्टाफ की तारीफ की, बताया कैसे हर प्लेयर को मिलती है बैकिंग
दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर विप्रज निगम ने बताया है कि जब युवा खिलाड़ियों को मैच खेलने के लिए नहीं मिलते हैं तो उनके लिए कठिन होता है, लेकिन सपोर्ट स्टाफ उनको हमेशा बैक करते हैं।
IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन पहले दो मैच जीतने के बाद टीम तीसरा मैच एक रन से हारी और फिर चेन्नई सुपर किंग्स से 23 रनों से मैच हार गई। इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स युवाओं से ज्यादा अनुभवी खिलाड़ियों को प्लेइंग इलेवन में जगह दे रही है। कई युवा खिलाड़ियों को अभी तक एक भी मौका नहीं मिला है। ऐसे में युवा खिलाड़ी खुद को कैसे मोटिवेट रखते हैं। इसके बारे में दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर विप्रज निगम ने बताया है। उन्होंने ये भी बताया है कि उनका क्रिकेट आइडल कौन है और किसका विकेट उनका सबसे यादगार विकेट है।
जियोस्टार के प्रेस रूम में विप्रज निगम से पूछा गया कि दिल्ली कैपिटल्स एक अनुभवी टीम को मैदान पर उतारती है। उसमें शायद आप ही सबसे यंग है। जब यंग प्लेयर्स को गेम टाइम नहीं मिलता है तो वे कैसे खुद को मोटिवेट करते हैं? इसके जवाब में विप्रज ने कहा, "मेरे ख्याल से, अगर कोई यंग प्लेयर या कोई भी प्लेयर, जो मैच नहीं खेल रहा है तो उसके लिए मुश्किल समय होता ही है, लेकिन हमारी टीम में, जो मैंने महसूस किया है कि हमारा कोचिंग स्टाफ हमें हमारे प्रैक्टिस सेशन्स जो होते हैं, उनमें कभी महसूस नहीं होने देते। वो हमेशा प्लेयर को सपोर्ट करते हैं और उन्हें बैकिंग देते हैं।"
विप्रज ने आगे बताया, "सपोर्ट स्टाफ हमेशा उन्हें आगे के लिए तैयार करके रखते हैं कि कभी भी किसी भी मैच में आप खेल सकते हो, तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस करनी होती है। उसी हिसाब से अपने स्किल्स पर काम करना होता है। कभी किसी को ऐसा फील नहीं होता प्रैक्टिस सेशन्स पर या मैच के बाद कि आप खेल रहे थे या नहीं। हम सभी वैसे ही इनवॉल्व रहते हैं। हम सभी वैसे ही कोशिश करते हैं कि हमें गेम कैसे जीतना है। जो नहीं खेल रहा होता है, तो उसका काम होता है बाहर से चीजें शेयर करना। गेम में क्या कर सकते हैं। ऐसे में कोई खराब महसूस नहीं करता है।"
विराट का विकेट है ड्रीम विकेट
विप्रज विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को आईपीएल में अपना शिकार बना चुके हैं। विराट कोहली के विकेट को तो वे अपना सबसे यादगार या ड्रीम विकेट भी बताते हैं। इसके अलावा उनका क्रिकेटिंग आइडल सूर्यकुमार यादव हैं। दिल्ली कैपिटल्स का अगला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी से है, जो फॉर्म में है। ऐसे में मुकाबला कड़ा होगा। राइवलरी वीक में हम पहुंच चुके हैं। इस मुकाबले को आप जियोहॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स पर शनिवार 18 अप्रैल को दोपहर साढ़े 3 बजे से लाइव देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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