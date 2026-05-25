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विनोद कांबली बिना सहारा ठीक से चल भी नहीं पा रहे लेकिन मुंबई का मैच देखने पहुंचे थे स्टेडियम; VIDEO

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सचिन तेंदुलकर के बालसखा और पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली काफी समय से बीमार है। वह बिना सहारे के सही से चल-फिर तक नहीं पा रहे लेकिन क्रिकेट को लेकर उनके प्यार और जुनून का आलम ये है कि वह मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का मैच देखने के लिए रविवार को स्टेडियम पहुंच गए थे।

विनोद कांबली बिना सहारा ठीक से चल भी नहीं पा रहे लेकिन मुंबई का मैच देखने पहुंचे थे स्टेडियम; VIDEO

सचिन तेंदुलकर के बालसखा और पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली काफी समय से बीमार है। वह बिना सहारे के सही से चल-फिर तक नहीं पा रहे लेकिन क्रिकेट को लेकर उनके प्यार और जुनून का आलम ये है कि वह मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का मैच देखने के लिए रविवार को स्टेडियम पहुंच गए थे। वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल 2026 का ये आखिरी मैच था। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो लोग उन्हें सहारा देते हुए चला रहे हैं।

सचिन तेंदुलकर के साथ ही स्कूली स्तर से क्रिकेट खेलना शुरू करने वाले विनोद कांबली कभी मास्टर ब्लास्टर से भी ज्यादा खतरनाक बैटर माने जाते थे। हालांकि सचिन के अनुशासन, उनकी निरंतरता, क्रिकेट को लेकर समर्पण ने उन्हें क्रिकेट इतिहास का महानतम खिलाड़ी बना दिया लेकिन कांबली पिछड़ गए।

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54 साल के कांबली वीडियो में शारीरिक दृष्टि से काफी कमजोर नजर आ रहे हैं लेकिन क्रिकेट की दीवानगी उनके चेहरे पर भी साफ दिख रही है। वह काफी समय तक बीमार रहे और लंबे समय तक उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। उनके स्वास्थ्य को लेकर अकसर अफवाहें भी उड़ती रहती हैं लेकिन वायरल वीडियो से साफ हो गया है कि भले ही बीमारी ने उन्हें कमजोर कर दिया है लेकिन वह तेजी से रिकवर कर रहे हैं।

विनोद कांबली काफी समय बाद सार्वजनिक तौर पर नजर आए हैं। इससे पहले ये अफवाह उड़ी थी कि उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया है और उनकी हालत गंभीर है। हालांकि उनकी पत्नी एंड्रिया हेविट ने इन अफवाहों का खंडन करते हुए कहा था कि उनकी हालत में अब सुधार है।

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पिछले महीने विनोद कांबली के करीबी दोस्त और बीसीसीआई के पूर्व अंपायर मार्कस काउटो ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में दावा किया था कि पूर्व क्रिकेटर अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। 65 वर्ष के काउटो ने खुलासा किया था कि करीब 18 महीने तक अस्पताल में रहने के बाद कांबली याददाश्त की समस्या से भी जूझ रहे हैं। वह जल्द ही बातों को भूल जा रहे हैं। इसकी वजह उन्होंने ब्रेन में क्लॉट को बताया था। काउटो ने साथ में यह भी बताया था कि कांबली की सेहत अब ठीक है लेकिन ब्रेन क्लॉट की वजह से उन्हें खतरा है।

काउटो के खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर विनोद कांबली की सेहत को लेकर लोग चिंतित हो गए थे और तमाम तरह की अटकलें भी लगने लगी थीं। उसके बाद कांबली की पत्नी एंड्रिया ने उन अटकलों को खारिज किया कि कांबली की हालत गंभीर या नाजुक है

विनोद कांबली का वायरल वीडियो देखें-

उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा था, ‘ईश्वर की कृपा से विनोद ठीक हैं। मुझे नहीं पता कि उनकी सेहत के बारे में कौन झूठ फैला रहा है।’

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विनोद कांबली के अंतरराष्ट्रीय करियर की बात करें तो उन्होंने 17 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उनके नाम 54.20 की औसत से 1084 रन हैं। उन्होंने टेस्ट में 4 शतक और 3 अर्धशतक जड़े और उनका सर्वोच्च स्कोर 227 रन है। एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों की बात करें तो कांबली ने 104 ODI में 35.59 की औसत से 2477 रन बनाए हैं। वनडे में उनके नाम 2 शतक और 14 अर्धशतक हैं।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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