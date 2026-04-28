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VIDEO: प्लीज बोलने तो दो यार…कोहली को क्यों करनी पड़ी ये गुजारिश? IPL के बीच कोच लिए निकाला समय

Apr 28, 2026 06:00 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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विराट कोहली ने आईपीएल 2026 के बीच अपने बचपन के कोच राजकुमार शर्मा के लिए समय निकाला। कोहली का एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें उन्हें बच्चों से गुजारिश करनी पड़ी।

VIDEO: प्लीज बोलने तो दो यार…कोहली को क्यों करनी पड़ी ये गुजारिश? IPL के बीच कोच लिए निकाला समय

कहते हैं कि आप कुछ भी बन जाएं, या किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं लेकिन अपनी जड़ों को कभी न भूलें। स्टार क्रिकेटर विराट कोहली इसकी शानदार मिसाल हैं। कोहली लंदन में बस चुके हैं लेकिन जब भी भारत में होते हैं तो कभी नहीं भूलते कि वे कहां से आए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का हिस्सा कोहली ने सोमवार को अपने होमटाउन दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के खिलाफ मैच खेला। वह अगले दिन यानी मंगलवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल, आरके पुरम में मशहूर वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी (WDCA) की नई ब्रांच का उद्घाटन करने पहुंचे। कोहली जब स्पीच देने के लिए आए तो बच्चे आरसीबी-आरसीबी के चिल्लाने लगे। कोहली को बच्चों से शांत रहने की गुजारिश करनी पड़ी। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा।

'प्लीज बोलने तो दो यार, मुझे इसकी आदत नहीं'

कोहली ने आईपीएल के बिजी शेड्यूल से अपने बचपन के कोच राजकुमार शर्मा के लिए समय निकाला, जो वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में सिखाते हैं। स्पेशल गेस्ट के तौर पर स्कूल पहुंचे कोहली जब स्टेज पर आए तो बच्चों का उत्साह सातवें आसमान पर था। बच्चों ने आरसीबी-आरसीबी चिल्लाना शुरू किया तो कोहली ने मजाकिया अंदाज में कहा, ''प्लीज बोलने तो दो यार। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। मुझे स्कूल में बोलने की आदत नहीं है, इसलिए यह मेरे लिए थोड़ा अजीब होगा क्योंकि मैं क्रिकेट के लिए बहुत पहले स्कूल सेटअप से दूर चला गया था, और मैं उसी के बारे में बात करने जा रहा हूं। मैं स्कूल के माहौल को समझता हूं। मैं उसी प्रोसेस और स्टेज से गुज़रा हूं जिसका आप सभी बच्चे अभी हिस्सा हैं। और मैं बस अपने अनुभव से बता सकता हूं कि कैसे मेरा फोकस और प्रायोरिटी मेरी जिंदगी में बहुत पहले ही बदल गई।''

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कोहली ने आठ साल की उम्र में प्रैक्टिस शुरू की थी

स्टार क्रिकेटर ने आगे कहा, "सबसे पहले उस माहौल की इज्जत और सम्मान करें। अपने टीचरों की, उन लोगों की जो आपको पढ़ा रहे हैं। वे आपको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दे रहे हैं। उन्हें वह इज्जत और जरूरी फोकस देना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पहले ही खेल को चुना था लेकिन यह बहुत ईमानदारी से आया था। मुझे पूरा यकीन था कि मैं आगे क्रिकेट खेलना चाहता हूं और मुझे खुद से अपने परिवार से और अपने टीचरों से भी ईमानदार रहना था ताकि उन्हें बता सकूं कि मैं यही रास्ता अपनाना चाहता हूं। मैंने आठ साल की उम्र में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं अब भी एकेडमी आता हूं। यह मेरे बचपन का एक बड़ा हिस्सा है। मुझे उम्मीद है कि यहां क्रिकेट सीखने आने वाले सभी बच्चे इसकी अहमियत समझेंगे। एकेडमी से कुछ सीख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि यह स्कूल, यहां के क्रिकेट सेटअप के लिए भी अच्छा रहेगा। मैं सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।''

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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