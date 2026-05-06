VIDEO: पंत से कुछ सीखो, तुम्हें शर्म नहीं आती; युवराज ने अभिषेक समेत 7 ‘बेशर्म क्रिकेटर’ के नाम गिनाए
पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने 7 'बेशर्म क्रिकेटर’ के नाम गिनाए हैं। उन्हें ऋषभ पंत से एक स्पेशल गिफ्ट मिला है। युवराज का वीडियो वायरल हो रहा है।
पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह को विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत से एक स्पेशल गिफ्ट मिला है। लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के कप्तान ने युवराज को टॉप ब्रांड का प्रीमियम गोल्फ क्लब दिया है। क्रिकेट से रिटायर होने के बाद से युवराज गोल्फ के शौकीन बन गए हैं। वह अक्सर अपने पुराने साथियों के साथ गोल्फ कोर्स पर समय बिताते हैं। युवराज ने पिछले कुछ सालों में कई युवा भारतीय क्रिकेटरों का मार्गदशन किया है। उन्होने आईपीएल 2026 से पहले पंत के साथ भी काम किया। दोनों ने ब्रेबॉर्न स्टेडियम में लगभग चार दिन बिताए और अलग-अलग तरह के शॉट्स का अभ्यास किया। 28 वर्षीय पंत का पिछला सीजन कुछ खास नहीं रहा था। वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्क्वॉड में जगह बनाने से भी चूक गए थे।
'ऋषभ पंत से कुछ सीखो, तुम्हें शर्म नहीं आती'
पूर्व ऑलराउंडर ने पंत से मिले गिफ्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए 7 'बेशर्म क्रिकेटर' के नाम गिनाए। उन्होंने अभिषेक शर्मा से लेकर प्रियांश आर्य जैसे खिलाड़ियों को मजाकिया अंदाज में चिढ़ाया। उन्होंने कहा कि पंत से कुछ सीखो और गिफ्ट भेजो। पंत ने जो गिफ्ट भेजा, उसपर एक पर्ची चिपकी थी। पर्ची पर लिखा था, ''प्रिय युवी पाजी, आपके सपोर्ट और मार्गदशन के लिए शुक्रिया। गोल्फ कोर्स पर मिलते हैं। लव आरपी।'' युवराज ने इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कैप्शन दिया, ''शर्मा करो।'' युवी ने वीडियो में कहा, ''आरपी मतलब ऋषभ पंत। यह देखो आरपी ने मुझे क्या भेजा है। बेशर्मों, नंबर-1 अभिषेक शर्मा, नंबर-2 शुभमन गिल, नंबर-3 प्रभसिमरन सिंह, नंबर-4 नेहाल वढेरा, अब्दुल समद, नमन धीर और प्रियांश आर्य। तुम्हें शर्म नहीं आती। ऋषभ पंत से कुछ सीखो। शुक्रिया आरपी। ऑल द बेस्ट।'' युवी ने वीडियो में जिन खिलाड़ियों के नाम लिए, उन्हें टैग भी किया। उन्होंने साथ ही हंसने वाली इमोजी लगाई।
देखें वीडियो…
'युवी पाजी के साथ ट्रेनिंग करना बड़ा पल'
युवराज सिंह एक मेंटोर (मार्गदर्शक) के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जैसे कई खिलाड़ियों के साथ काम किया है। 25 वर्षीय अभिषेक तो अब दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों में से एक बन गए हैं। उनकी इस सफलता में युवराज की अहम भूमिका मानी जाती है। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) का हिस्सा अभिषेक ने हाल ही में कहा था, ''युवी पाजी के साथ ट्रेनिंग करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा पल था। मैं बचपन से ही उन्हें अपना आदर्श मानता था। वह मेरे हीरो थे। उन्होंने शुरुआत में मुझे कुछ सलाह दी थी, लेकिन हमारे पास साथ बिताने के लिए ज्यादा समय नहीं था। फिर लॉकडाउन लग गया। मुझे लगता है कि युवी पाजी ने इसे कुछ खिलाड़ियों के साथ करीब से काम करने के एक मौके के तौर पर देखा। मैं खुशकिस्मत था कि मैं उन खिलाड़ियों में से एक था। ''
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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