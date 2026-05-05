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VIDEO: जय श्री राम...रघु शर्मा के सिक्रेट पर्ची पर वायरल हुआ जसप्रीत बुमराह का रिएक्शन

May 05, 2026 11:10 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL करियर का पहला विकेट लेने के बाद रघु शर्मा ने मैदान पर एक पर्ची दिखाई जिसने मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों को भी हैरान कर दिया। जसप्रीत बुमराह का रघु शर्मा की सिक्रेट पर्ची पर रिएक्शन वायरल हो रहा है। आईए जानते हैं इस पर्ची पर क्या लिखा था-

VIDEO: जय श्री राम...रघु शर्मा के सिक्रेट पर्ची पर वायरल हुआ जसप्रीत बुमराह का रिएक्शन

आईपीएल में छोटे-छोटे शहर से आए खिलाड़ियों के बड़े-बड़े सपने पूरे होते हैं। इसका एक और उदहारण सोमवार, 4 मई को देखने को मिला जब मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जाएंट्स के बीच मैच खेला गया। इस मैच के दौरान एमआई के 33 साल के स्पिनर रघु शर्मा ने जैसे ही अपने आईपीएल करियर का पहला विकेट चटकाया तो वह झूम उठे। विकेट लेने के बाद उन्होंने मैदान पर एक पर्ची दिखाई जिसने मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों को भी हैरान कर दिया। जसप्रीत बुमराह का रघु शर्मा की सिक्रेट पर्ची पर रिएक्शन वायरल हो रहा है। आईए जानते हैं इस पर्ची पर क्या लिखा था-

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रघु शर्मा का यह दूसरा आईपीएल मैच था, उनका डेब्यू चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हुआ था, जहां एमआई को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। सीएसके के खिलाफ रघु को कोई विकेट नहीं मिला था, मगर कमाल की गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन खर्च किए थे।

रघु शर्मा के नोट की शुरुआत राधे-राधे से और अंत जय श्री राम से..

नोट में लिखा था: “राधे राधे। गुरुदेव की कृपा से, बहुत दर्दनाक 15 साल आज खत्म हो गए। मुंबई इंडियंस (ब्लू एंड गोल्ड) का शुक्रिया, मुझे यह मौका देने के लिए। हमेशा आभारी रहूंगा। जय श्री राम।”

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रघु शर्मा का क्रिकेट का सफर

रघु शर्मा एक एलीट सिस्टम में बड़े नहीं हुए थे। असल में, उन्होंने 18 साल की उम्र के बाद ही सीरियस क्रिकेट खेलना शुरू किया। एक फास्ट बॉलर के तौर पर शुरुआत करने वाले रघु को खुद को फिर से बनाना पड़ा, हैमस्ट्रिंग इंजरी के बाद लेग-स्पिन में आना पड़ा - यह काफी हद तक उन्होंने खुद सीखा।

रघु ने सीजन शुरू होने से पहले ESPNcricinfo को दिए एक इंटरव्यू में शेन वॉर्न को अपना वर्चुअल मेंटर बताते हुए याद किया, "मैंने उनके वीडियो देखकर लेगस्पिन शुरू किया... मैं इसे बार-बार देखता था, और नेट्स में इसे ट्राई करता था।"

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लेकिन जिसने इतनी देर से सीरियस क्रिकेट शुरू किया हो, उसके लिए आगे बढ़ना हमेशा मुश्किल होता है। रघु ने उसी ESPNCricinfo इंटरव्यू में कहा, "25 साल की उम्र में, मुझसे कहा गया कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं।"

फिर उनका करियर उन्हें अलग-अलग जगहों पर ले गया, और दूसरे मौके पाने का मौका मिला। डोमेस्टिक सर्किट में पंजाब के लिए अच्छी शुरुआत के बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, और पुडुचेरी जाने पर भी उन्हें लगातार मौके नहीं मिले। उन्होंने श्रीलंका में ग्रेड क्रिकेट का पूरा सीजन भी खेला, उसके बाद इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट खेला, जहां उन्होंने इमरान ताहिर जैसे खिलाड़ियों के साथ काम किया। इस अनुभवी खिलाड़ी ने शर्मा की बॉलिंग को नया आकार देने में मदद की, जिसमें वेरिएशन और कंट्रोल शामिल थे।

फिटनेस टेस्ट में फेल होने और सिलेक्शन की दौड़ से बाहर होने के बाद, रघु इमोशनल रूप से बहुत दुखी हो गए थे। वह कुछ समय के लिए दूर हो गए, मेंटली खुद को रीसेट किया और फिजिकली फिर से तैयार हुए। घरेलू मैदान पर अच्छे प्रदर्शन ने उन्हें सिस्टम में वापस ला दिया। मुंबई इंडियंस, वही फ्रेंचाइजी जहां वह एक बार ट्रायल में फेल हो गए थे, ने उन्हें एक और मौका दिया। उन्होंने ESPNcricinfo को बताया, "मुझे आठ साल इंतजार करना पड़ा लेकिन मैं उसी फ्रेंचाइजी में वापस आ गया... इस बार मैं एक बदले हुए इंसान के रूप में आया।"

और इस पूरे सफर में, रघु को विश्वास में सुकून मिला। उन्होंने उसी ESPNcricinfo इंटरव्यू में कहा, "मुझे लगता है कि भगवान सब कुछ देखते हैं। अगर आप डिसिप्लिन के साथ अपना काम कर रहे हैं, तो आपको उसका इनाम ज़रूर मिलेगा... मैंने अपनी नाकामियों का भी मज़ा लिया।"

और यही वजह है कि उनका नोट 'राधे राधे' से शुरू होता था और 'जय श्री राम' पर खत्म होता था।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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