VIDEO: दीपक चाहर का फर्जी ‘नोट सेलिब्रेशन’, क्या उड़ाया युवा खिलाड़ियों का मजाक?

दीपक चाहर ने कोलकाता नाइट राइडर्स के ओपनिंग बल्लेबाज फिन एलन को आउट करने के बाद नोट सेलिब्रेशन का एक फर्जी सेलिब्रेशन किया। उन्होंने जेब से कुछ निकाला नहीं बस हवा में फर्जी पर्ची दिखाई। उनका वीडियो वायरल हो रहा है।

मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने फर्जी ‘नोट सेलिब्रेशन’ कर क्या युवा खिलाड़ियों का मजाक उड़ाया? आईपीएल 2026 में युवा खिलाड़ियों द्वारा ‘नोट सेलिब्रेशन’ काफी ट्रेंड में रहा है। इसकी शुरुआत पिछले सीजन सनराइजर्स हैदराबाद के धाकड़ ओपनर अभिषेक शर्मा ने की थी। इस सीजन मुंबई इंडियंस के रघु शर्मा, लखनऊ सुपर जाएंट्स के आकाश सिंह और चेन्नई सुपर किंग्स उर्विल पटेल भी इस ट्रेंड में शामिल हुए। छोटी-छोटी उपलब्धियां हासिल करने के बाद यह खिलाड़ी मैदान पर अपनी जेब से एक पर्ची निकालकर उसका जश्न मनाते हुए नजर आए, जिसने हर किसी का ध्यान खींचा।

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अब कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जब एमआई के तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने फिन एलन को आउट किया तो उन्होंने इसी तरह का सेलिब्रेशन करने की कोशिश की, मगर उनकी जेब से कोई पर्ची नहीं निकली। यह एक तरह के चिढ़ाने वाला सेलिब्रेशन था। आप भी देखें वीडियो-

कैसा रहा KKR vs MI मैच?

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने बुधवार को यहां बारिश से प्रभावित इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 'करो या मरो' के मैच में मुंबई इंडियंस को चार विकेट से हराकर प्लेऑफ की अपनी उम्मीद जीवंत रखी। केकेआर की गेंदबाजी इकाई ने परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाते हुए पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को आठ विकेट पर 147 रन के स्कोर पर रोक दिया।

केकेआर मनीष पांडे (45 रन, 33 गेंद) और रोवमैन पॉवेल (40 रन, 30 गेंद) के बीच चौथे विकेट के लिए 48 गेंद में 64 रन की भागीदारी से लक्ष्य के करीब पहुंची। टीम ने 18.5 ओवर में छह विकेट गंवाकर 148 रन जीत दर्ज की। इस जीत से केकेआर अंक तालिका में आठवें से छठे स्थान पर पहुंच गई जिससे उसके 13 अंक हो गए हैं जिससे उसकी प्लेऑफ में पहुंचने की धुंधली से उम्मीद अब भी बनी हुई है।

भले ही केकेआर ने जीत दर्ज की लेकिन मुंबई इंडियंस के कोर्बिन बॉश ने बल्लेबाजी (नाबाद 32), गेंदबाजी (30 रन देकर तीन विकेट) और क्षेत्ररक्षण में शानदार प्रदर्शन किया। केकेआर को उम्मीद करनी होगी पंजाब किंग्स की टीम शनिवार को अपना मैच हार जाए। फिर उसकी निगाहें रविवार दोपहर को होने वाले राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के मुकाबले पर होंगी, जिसके बाद शाम को उसका सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा।