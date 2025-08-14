Venkatesh Iyer deleted the critics numbers after constant criticism for his Rs 23 point 75 crore price tag in IPL 23.75 करोड़ प्राइस टैग की लगातार आलोचना से इतना हुए तंग कि आलोचकों का नंबर ही उड़ा दिया, Ipl Hindi News - Hindustan
वेंकटेश अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा था। हालांकि आईपीएल 2025 में उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा। इस वजह से प्राइस टैग को लेकर लगातार उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इससे तंग आकर अय्यर ने आलोचकों का नंबर ही अपने कॉन्टैक्ट से हटा दिया है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 02:46 PM
आईपीएल की पिछली मेगा नीलामी में ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर पर धन की छप्परफाड़ बारिश हुई थी। फ्रेंचाइजी ने तीनों पर इतनी दौलत लुटाई कि रिकॉर्ड ही टूट गए। श्रेयस के लिए तो आईपीएल 2025 शानदार रहा लेकिन पंत और वेंकटेश का प्रदर्शन बहुत ही लचर रहा। पूरे टूर्नामेंट के दौरान इनके प्राइस टैग को लेकर चर्चा होती रही। आलोचनाएं होती रहीं। इन आलोचनाओं से तंग होकर वेंकटेश ने आलोचकों का नंबर ही अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से उड़ा दिया और सारी कोशिश क्रिकेट पर फोकस रखने की कर रहे हैं।

प्राइस टैग को लेकर होने वाली आलोचनाओं से जुड़े सवाल पर वेंकटेश अय्यर ने स्पोर्ट्सकीड़ा से कहा, 'जिन लोगों ने ऐसे सवाल किए, वे मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट तक में नहीं हैं। इसलिए वे क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में मैं भला क्यों सोचूं?'

अय्यर ने आगे कहा, ‘यह मेरी लाइफ है, मेरा गेम है, मेरा करियर है। और मेरी टीम ने मुझ पर इतना खर्च करना चुना। इसलिए इन चीजों से मुझ पर कोई असर नहीं होता। देखिए, एक लड़का जो सिर्फ आईपीएल क्रिकेट खेलना चाहता था, उसके लिए कभी-कभी 20 लाख रुपये भी बहुत ज्यादा था। और इतने सालों से मैंने यही सीखा है। सिर्फ मैं नहीं, बल्कि दूसरे सभी क्रिकेटर भी यही सीखे हैं- आपके ऊपर बहुत सी आंखें हैं, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि किस पर ध्यान देने की जरूरत है। वे लोग जिनका मेरी जिंदगी पर सीधा प्रभाव है, मैं सिर्फ उनके लिए जवाबदेह हूं।’

पिछली नीलामी में लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये में खरीदा था। पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर के लिए 26.75 करोड़ रुपये और कोलकाता नाइट राइडर्स ने वेंकटेश अय्यर पर 23.75 करोड़ में खरीदा। तीनों खिलाड़ी आईपीएल 2025 के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे।

कोलकाता नाइट राइडर्स ने जिस तरह पानी की तरह वेंकटेश अय्यर पर पैसा बहाए, उसे लेकर सवाल उठे थे कि क्या वे उन्हें कप्तान के तौर पर चाहते हैं। सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि केकेआर ने चैंपियन बनाने वाले श्रेयस अय्यर को अपने साथ नहीं रखा। नीलामी में भी उनके लिए 10 करोड़ रुपये तक ही बोली लगाई थी लेकिन वेंकटेश अय्यर के लिए बोली में लगातार चढ़ते गए।

आईपीएल 2025 में अगर वेंकटेश के प्रदर्शन की बात करें तो वह 11 मैच में सिर्फ 142 रन बना सके और उनका स्ट्राइक रेट 139 का रहा। सिर्फ एक मैच में उनके बल्ले से 60 रन की एक मैच-जिताऊ पारी निकली थी।

