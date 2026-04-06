वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन KKR की प्लेइंग XI से बाहर, जानिए PBKS की क्या है टीम?
आईपीएल 2026 का 12वां मुकाबला पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच ईडेन गार्डंस में खेला जा रहा है। इस मैच के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्ये रहाणे ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। आज के मैच के लिए केकेआर ने वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन को बाहर किया है।
आईपीएल 2026 का 12वां मुकाबला पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच ईडेन गार्डंस में खेला जा रहा है। इस मैच के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्ये रहाणे ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।
वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन केकेआर की 11 से बाहर
केकेआर के कप्तान ने बताया कि उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में दो बड़े बदलाव किए हैं। 3 बार की चैंपियन टीम की प्लेइंग XI में आज के मैच के लिए वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन नहीं खेल रहे हैं। केकेआर के कप्तान ने बताया है कि वरुण को पिछले मुकाबले में चोट लगी थी, जबकि सुनील नरेन को बुखार आ गया है। इनकी जगह नवदीप सैनी और रॉवमैन पॉवेल को टीम में शामिल किया गया है।
कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग इलेवन): फिन एलन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, नवदीप सैनी, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी।
कोलकाता नाइट राइडर्स इम्पैक्ट सब्टीट्यूट के रूप में ब्लेसिंग मुजरबानी, मनीष पांडे, तेजस्वी सिंह, राहुल त्रिपाठी, सौरभ दुबे को लिस्ट में रखा है।
पिछले मैच की टीम के साथ उतर रही है पंजाब किंग्स
आईपीएल 2026 में अपने दोनों मुकाबले जीतकर आ रही पंजाब किंग्स की टीम ने आज के मैच के लिए सेम प्लेइंग XI उतारी है जो पिछले मैच में खेली थी। पंजाब किंग्स के कप्तान ने कहा कि हम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ही करना चाहते और विपक्षी टीम के कप्तान ने मेरे अनुकूल निर्णय लिया है।
पंजाब किंग्स (प्लेइंग इलेवन): प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल।
पंजाब किंग्स ने इंपैक्ट सब के रूप में प्रियांश आर्य, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, प्रवीण दुबे, हरप्रीत बराड़ को लिस्ट में रखा है।
टॉस के वक्त दोनों कप्तानों ने कही ये बातें
टॉस के वक्त अजिंक्ये रहाणे ने कहा "हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। विकेट अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सूखा है लेकिन कुल मिलाकर बहुत अच्छा विकेट है और घास भी थोड़ी कम है। बात बस विश्वास और आत्मविश्वास की है। छोटे-छोटे पलों में जीत हासिल करने की है। हमें पूरा भरोसा है। दो बदलाव मजबूरी में किए हैं। वरुण चक्रवर्ती पिछले मैच में कैच लेते समय चोटिल हो गए थे और नरेन बीमार हैं। पॉवेल और सैनी टीम में हैं।"
वहीं श्रेयस अय्यर ने अपनी बात रखते हुए कहा "मुझे भी गेंदबाजी करनी थी इसलिए विपक्षी टीम के कप्तान के इस निर्णय से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनके फैसले से खुश हूं। रिकी पोंटिंग के साथ काम करने के सवाल पर उन्होंने कहा,दिल्ली कैपिटल्स के दिनों से ही हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो टीम के युवा खिलाड़ियों को पूरी आजादी और स्वतंत्रता देते हैं। वो खुद एक प्रेरणा हैं, उन्होंने सालों तक शानदार क्रिकेट खेला है। हम उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में से एक मानते हैं। उनके साथ काम करना एक अद्भुत अनुभव है और पंजाब किंग्स में उनके मार्गदर्शन में, हम जानते हैं कि उनके पास विचारों का भंडार है। इसलिए, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह एक छिपा हुआ आशीर्वाद है।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
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