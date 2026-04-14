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वैभव सूर्यवंशी ही थे पहली बॉल पर प्रफुल्ल हिंगे का पहला टारगेट, बोले- मैंने कुछ लोगों को पहले ही...

Apr 14, 2026 06:06 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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प्रफुल्ल हिंगे ने खतरनाक गेंदबाजी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ की, जिसमें पहले ही ओवर में तीन विकेट लेना शामिल था। प्रफुल्ल हिंगे ने बताया कि उनका पहला टारगेट वैभव सूर्यवंशी थे, जो दमदार फॉर्म में थे। 

वैभव सूर्यवंशी ही थे पहली बॉल पर प्रफुल्ल हिंगे का पहला टारगेट, बोले- मैंने कुछ लोगों को पहले ही...

राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल 2026 में उनके पांचवें मैच में प्रफुल्ल हिंगे आउट ऑफ सिलेबस की तरह थे। राजस्थान की टीम ने सोचा भी नहीं होगा कि ये 24 साल का लड़का डेब्यू करेगा और उनके खिलाफ कहर बरपाएगा। प्रफुल्ल हिंगे ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पहले ही ओवर में तीन विकेट निकालकर आरआर के होश उड़ा दिए। बाद में एक और विकेट उनको मिला। इस खास परफॉर्मेंस के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला, जबकि उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया। साथ में बताया कि उन्होंने कुछ लोगों से कहा था कि वह पहली बॉल पर वैभव सूर्यवंशी को आउट कर देगा।

ऐसे डेब्यू की कल्पना की थी? इसको लेकर प्रफुल्ल हिंगे ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "मैंने इसके बारे में सोचा था। पिछले साल, मैंने कहीं लिखा था कि जब भी मैं अपना पहला मैच खेलूंगा, तो चार या पांच विकेट जरूर लूंगा और मैं पावरप्ले में जितना हो सके उतना हावी होना चाहता था।" पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को लेकर हिंगे ने कहा, "मुझे इस पर विश्वास है। मुझे दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे विश्वास है।"

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अपनी जर्नी के बारे में प्रफुल्ल हिंगे ने बताया, "मैंने 13 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। मुझे तब यह भी नहीं पता था कि लेदर-बॉल क्रिकेट क्या होता है। जब मैं 13 साल का था, तो मैंने अपने पापा से कहा कि मैं एक क्लब जॉइन करना चाहता हूं। उन्होंने कई बार मना कर दिया, यह कहते हुए कि मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन किसी तरह, चीजें वहीं से शुरू हुईं। उसके बाद, मैं बस खेलता रहा। इस स्टेज पर खड़े होकर, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यह अवॉर्ड अपने परिवार को डेडिकेट करना चाहता हूं। उन्होंने मेरे लिए बहुत त्याग किए हैं।"

वैभव थे पहला टारगेट

प्रफुल्ल हिंगे ने वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, लुआन डिप्रिटोरियस और कप्तान रियान पराग को आउट किया था। इसमें सबसे अच्छा विकेट उनका कौन सा था? इसके जवाब में हिंगे ने बताया, "सबसे अच्छा सूर्यवंशी का पहला विकेट था, क्योंकि वह फॉर्म में था। मैंने कुछ लोगों को पहले ही बता दिया था कि मैं उसे पहली ही बॉल पर आउट कर दूंगा, या तो बाउंसर से या किसी और तरह से। मुझे बस पहली ही बॉल पर उसका विकेट चाहिए था। यही प्लान था। साथ ही, हमारे बॉलिंग कोच वरुण भाई ने मेरी बहुत मदद की और मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मेरा साथ दिया।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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