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वैभव सूर्यवंशी की धांसू पारी ने दिग्गज को अपना सुर बदलने को किया मजबूर, करने लगे तारीफ

Mar 31, 2026 10:09 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आईपीएल 2026 के अपने पहले ही मैच में राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने धमाका कर दिया है। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सिर्फ 15 गेंद में अर्धशतक जड़ दिया। इस पारी के बाद पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ इस वंडर बॉय को लेकर अपनी धारणा को बदलने के लिए मजबूर हो गए हैं।

वैभव सूर्यवंशी की धांसू पारी ने दिग्गज को अपना सुर बदलने को किया मजबूर, करने लगे तारीफ

वैभव सूर्यवंशी ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अपने दूसरे सीजन की धांसू शुरुआत की है। 2025 के अपने आईपीएल डेब्यू सीरीज से क्रिकेट की दुनिया में नई सनसनी के तौर पर उभरे लड़के ने इस बार अपने पहले ही मैच में सिर्फ 15 गेंद में अर्धशतक ठोक दिया। सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की 8 विकेट से आसान जीत में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की इस जबरदस्त पारी का बड़ा योगदान था। आईपीएल 2026 में उनकी धमाकेदार एंट्री से पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ इस वंडर बॉय को लेकर अपनी धारणा को बदलने के लिए मजबूर हो गए हैं। पहले उन्हें लगता था कि वैभव को समय से पहले ही बहुत हाइप दी जाने लगी है।

मोहम्मद कैफ ने मानी वैभव सूर्यवंशी को आंकने में अपनी चूक

सीएसके के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी के बाद मोहम्मद कैफ ने एक्स पर लिखा, ‘पिछले सीजन मुझे लगा था कि वैभव सूर्यवंशी को बहुत जल्दी हाइप मिल रही है। पुराने विचारों वाला क्रिकेटर होने के नाते मेरा मानना है कि युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक साल बाद मुझे लगता है कि वह अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार है। यह 15 साल का लड़का मनोरंजन भी कर सकता है और मैच जिताऊ पारियां भी खेल सकता है।’

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

तब 35 गेंद में शतक, अब 15 गेंद में फिफ्टी

पिछले साल वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में डेब्यू किया था। उनकी उम्र तब 14 साल थी। वह आईपीएल इतिहास में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने शुभमन गिल की अगुआई वाली गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में सिर्फ 35 गेंद में शतक जड़ा था। ये आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे तेज और किसी भी भारतीय की अब तक की सबसे तेज सेंचुरी है। उनसे तेज शतक सिर्फ यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के नाम है जिन्होंने 2013 में सिर्फ 30 गेंदों में तीन अंकों का आंकड़ा छुआ था। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज हैं। अब आईपीएल 2026 में उन्होंने सिर्फ 15 गेंद में फिफ्टी जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं।

सिर्फ 127 पर सिमट गई चेन्नई सुपर किंग्स

सोमवार को हुए मैच की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 127 रन पर सिमट गई। टीम पूरे 20 ओवर तक नहीं खेल पाई और 19.4 ओवर में ही ऑलआउट हो गई। संजू सैमसन से बहुत उम्मीदें थी लेकिन वह सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए। चेन्नई की तरफ से 8वें नंबर पर उतरे जैमी ओवर्टन टॉप स्कोरर रहे जिन्होंने 36 गेंद में 43 रन बनाए। कार्तिक शर्मा ने 18 और सरफराज खान ने 17 रन बनाए। इन तीनो के अलावा चेन्नई का कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाया।

राजस्थान रॉयल्स की तरफ से नांद्रे बर्गर, जोफ्रा आर्चर और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। बृजेश शर्मा, संदीप शर्मा और रवि बिश्नोई को 1-1 सफलता मिली।

फिर दिखा वैभव सूर्यवंशी शो

जीत के लिए 128 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स को वैभव सूर्यवंशी ने विस्फोटक शुरुआत दिलाई। यशस्वी जायसवाल संभलकर खेल रहे थे लेकिन सूर्यवंशी सीएसके की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा रहे थे। वह 17 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हुए। अपनी इस तूफानी पारी में वैभव ने 4 चौके और 5 छक्के जड़े। ध्रुव जुरेल 18 रन बनाकर आउट हुए। आरआर ने तेरहवें ओवर में ही 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ओपनर यशस्वी जायसवाल 38 रन बनाकर नाबाद रहे। कप्तान रियान पराग ने भी 14 रनों की नाबाद पारी खेली। नांद्रे बर्गर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

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लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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