RR vs SRH: एक तरफ वैभव सूर्यवंशी तो दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, कैसी हो सकती हैं प्लेइंग XI

आईपीएल 2026 में आज यानी 13 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला है। विस्फोटक बल्लेबाजी करते आ रहे 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर खास नजर रहेगी। राजस्थान के पास अगर सूर्यवंशी हैं तो एसआरएच के पास अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जैसे विध्वंसक बल्लेबाज हैं।

आईपीएल 2026 में आज यानी 13 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला है। विस्फोटक बल्लेबाजी करते आ रहे 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर खास नजर रहेगी। राजस्थान के पास अगर सूर्यवंशी हैं तो एसआरएच के पास अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जैसे विध्वंसक बल्लेबाज हैं। कुल मिलाकर इस मैच में सुपर स्टार बैटर्स के बीच मुकाबला देखना दिलचस्प रहेगा। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर चल रही राजस्थान रॉयल्स शायद ही अपने प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव करे, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव दिख सकते हैं।

वैभव सूर्यवंशी vs अभिषेक शर्मा vs ईशान किशन आईपीएल 2026 में अगर इन तीनों विस्फोटक बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो वैभव सूर्यवंशी के नाम 4 मैचों में 200 रन हैं। इस दौरान उन्होंने 2 अर्धशतक जड़े हैं और सर्वोच्च स्कोर 78 रन का है। वहीं अभिषेक शर्मा ने एसआरएच की तरफ से अभी तक 4 मैचों में 129 रन बनाए हैं जिसमें एक अर्धशतक है जब उन्होंने 74 रन की रही। SRH के कप्तान ईशान किशन ने अब तक 4 मैचों में 122 रन बनाए हैं जिसमें 1 अर्धशतक शामिल है, जब उन्होंने 80 रन की पारी खेली थी।

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विजय रथ पर सवार राजस्थान रॉयल्स राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2026 में विजय रथ पर सवार है। उसने अब तक 4 मैच खेले हैं और चारों में जीत हासिल की है। 8 अंकों के साथ टीम आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी हर मैच में विध्वंसक बल्लेबाजी करते दिखे हैं। अभी ऑरेंज कैप उनके नाम है। उन्होंने 4 मैचों में 200 रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी में राजस्थान रॉयल्स के ही रवि बिश्नोई कमाल कर रहे हैं और पर्पल कैप की रेस में बने हुए हैं। बिश्नोई ने 9 विकेट हासिल किए हैं। उनसे ज्यादा विकेट सिर्फ गुजरात टाइटन्स के प्रसिद्ध कृष्ण के नाम हैं जिन्होंने अब तक 10 विकेट हासिल किए हैं।

सनराइजर्स हैदराबाद को लय की तलाश दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर है। अब तक 4 मैचों में उसे 3 में हार का सामना करना पड़ा है। पहले मैच में उसे आरसीबी से 6 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। दूसरे मुकाबले में केकेआर के खिलाफ एसआरएच ने 65 रन से जीत हासिल की थी। उसके बाद उसे अपने तीसरे मैच में लखनऊ सुपर जॉइंट्स से 5 विकेट से और चौथे मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी।

राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग इलेवन राजस्थान रॉयल्स जीत के रथ पर सवार है, ऐसे में एसआरएच के खिलाफ मैच में शायद ही वह अपनी प्लेइंग इलेवन में बदलाव करे।

RR का संभावित प्लेइंग XI कुछ ऐसा हो सकता है- यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रियान पराग (कप्तान), शिमरन हेटमायर, रविंद्र जडेजा, डोनोवन फेरियरा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, बृजेश शर्मा।

SRH कर सकती है प्लेइंग इलेवन में बदलाव सनराइजर्स हैदराबाद लगातार तीसरी हार को टालने के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव कर सकती है। पिछले मैच में उसने सिर्फ 3 विदेशी खिलाड़ियों को खिलाया था। इस मैच में टीम लियाम लिविंग स्टोन को प्लेइंग इलेवन में शामिल कर सकती है ताकि मिडल ऑर्डर को मजबूत किया जा सके। पिछले मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ टीम 219 रन को डिफेंड नहीं कर सकी थी। ऐसे में वह इस मैच में अपनी गेंदबाजी यूनिट में कुछ बदलाव कर सकती है। ब्रायडन कार्स अगर फिट रहे तो उनको या शिवम मावी को जयदेव उनादकत या एशान मलिंग की जगह प्लेइंग इलेवन में रखा जा सकता है।

एसआरएच की संभावित प्लेइंग इलेवन कुछ ऐसे हो सकती है- अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, नीतीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, ब्रायडन कार्स, जयदेव उनादकत।