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मीडिया की चकाचौंध से वैभव सूर्यवंशी के फोकस खोने का डर! राजस्थान रॉयल्स बरतेगी खास एहतियात

Mar 20, 2026 01:48 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आईपीएल 2026 में फैंस से लेकर दुनियाभर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स की भी वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन पर खास नजर रहने वाली है। इस बीच राजस्थान रॉयल्स को ये आशंका सता रही है कि मीडिया की चकाचौंध से ये वंडर बॉय अपना फोकस खो सकता है लिहाजा टीम उन्हें इससे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी।

मीडिया की चकाचौंध से वैभव सूर्यवंशी के फोकस खोने का डर! राजस्थान रॉयल्स बरतेगी खास एहतियात

राजस्थान रॉयल्स के लिए इस आईपीएल सीजन में युवा क्रिकेट सनसनी वैभव सूर्यवंशी और विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे। पिछले साल आईपीएल इतिहास में किसी भी भारतीय के सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाने के बाद 14 वर्ष के सूर्यवंशी दुनियाभर में एक क्रिकेट सनसनी के तौर पर उभरे थे। तब से वह लगातार अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी के लिए सुर्खियां बटोरते रहे हैं। आईपीएल 2026 में फैंस से लेकर दुनियाभर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स की भी उनके प्रदर्शन पर खास नजर रहने वाली है। इस बीच राजस्थान रॉयल्स को ये आशंका सता रही है कि मीडिया की चकाचौंध से ये वंडर बॉय अपना फोकस खो सकता है लिहाजा टीम उन्हें इससे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी।

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग इस विध्वंसक बल्लेबाज को जितना संभव हो सके मीडिया की चकाचौंध से बचाना चाहते हैं। आईपीएल 2026 में आरआर अपने अभियान की शुरुआत 30 मार्च को 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ गुवाहाटी में होने वाले मैच से करेगी। इस मैच में सबकी निगाहें वैभव सूर्यवंशी पर रहने वाली है जो अगले हफ्ते 15 वर्ष के होने जा रहे हैं।

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कप्तान रियान पराग ने कहा है कि वह वैभव सूर्यवंशी को मीडिया से दूर रखने की कोशिश करेंगे और उसे अपने नेचुरल खेल पर फोकस करने देंगे। उन्होंने कहा, 'एक कप्तान के तौर पर मैं उससे कहूंगा कि वह बहुत ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेस न करे, मीडिया से ज्यादा बातचीत न करे, सिर्फ लुत्फ उठाए।'

राजस्थान रॉयल्स की पहचान बन चुके संजू सैमसन अब चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हैं। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल आरआर के लिए ओपनिंग कर सकते हैं।

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इसे लेकर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने कहा, 'इस साल बहुत हाइप होगा और प्रेशर भी जो स्वाभाविक है, लेकिन एक कप्तान के तौर पर मैं उसे (वैभव सूर्यवंशी) से कहूंगा कि वह यशस्वी जायसवाल को प्रेशर लेने दे। जायसवाल दबाव को झेलने में ज्यादा सक्षम हैं। वैभव की भूमिका बस यही रहेगी कि जाओ और हिट करो, कोई फिक्र मत करो।'

वैभव सूर्यवंशी ने पिछले सीजन में 206 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। हाल ही में उन्होंने कहा था कि उनकी निगाह आईपीएल इतिहास में क्रिस गेल की 175 रन की सबसे बड़ी पारी के रिकॉर्ड को तोड़ने पर है।

आईपीएल 2025 में संजू सैमसन के चोटिल होने के बाद वैभव सूर्यवंशी को इस लीग में लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ डेब्यू का मौका मिला था और उन्होंने पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा था। बाद में गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक अन्य मैच में सूर्यवंशी ने महज 35 गेंदों में शतक जड़ा था। यह आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज और किसी भारतीय बल्लेबाज का अब तक का सबसे तेज शतक है। इस तरह वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में शतक जड़ने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए।

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आईपीएल 2025 की सफलता के बाद वैभव सूर्यवंशी पीछे मुड़कर नहीं देखे और जिन भी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी से विरोधी टीमों के होश उड़ा दिए।

इस साल जिम्बाब्वे और नामीबिया में हुए अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत को चैंपियन बनाने में वैभव सूर्यवंशी की खास भूमिका रही। इंग्लैंड-अंडर 19 के खिलाफ फाइनल में सूर्यवंशी ने सिर्फ 80 गेंदों में 175 रनों की धुरंधर पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने 30 छक्के जड़े।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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