वैभव सूर्यवंशी यूं ही नहीं हैं वंडर बॉय, हार के बाद MI के कप्तान हार्दिक पांड्या ने दी शाबाशी
वैभव सूर्यवंशी यूं ही वंडर बॉय नहीं हैं। ये उनके जैसा ही खिलाड़ी कर सकता है कि विपक्षी टीम के मुख्य कोच और कप्तान तक आपके मुरीद हो जाएं। शाबाशी दें। राजस्थान रॉयल्स से हार के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या वैभव सूर्यवंशी के पास पहुंचे और उन्हें शाबाशी दी।
वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल के दौरान ये नाम हर किसी के जुबान पर है। मंगलवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ बारिश से प्रभावित मैच में उन्होंने जिस तरह जसप्रीत बुमराह की गेंदों पर 2 छक्के जड़े, उसकी चर्चा हर तरफ है। 14 गेंदों में 39 रन की ऐसी धुआंधार पारी खेली कि विपक्षी टीम के मुख्य कोच के साथ-साथ कप्तान तक मुरीद हो गए। मुंबई इंडियंस के कोच महेला जयवर्धने ने मैच के बाद यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की। वहीं एमआई के कप्तान हार्दिक पांड्या तो मैच के बाद सीधे सूर्यवंशी के पास ही चले गए और शाबाशी दी।
वैभव सूर्यवंशी का बैटिंग देखना अद्भुत: हार्दिक पांड्या
मैच के बाद हार्दिक पांड्या ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर कहा, ‘एक 17 या 16 साल के लड़के को उस तरह खेलते देखना जिस तरह वह खेलता है, बहुत ही मोहक है। और इसके साथ-साथ उसी समय हम लोग मैच की तैयारी के दौरान भी उसके बारे में इतना चर्चा किए। इसलिए वह जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहा है, जिस तरह की उसके पास निडरता है, जिस तरह के शॉट है, उसे देखना अद्भुत है। मैं उसे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।’
MI के कोच महेला जयवर्धने ने भी की तारीफ
मैच के बाद मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच महेला जयवर्धने ने भी यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, ‘हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही और हमें इस पर काम करना होगा। हमने अपनी रणनीति तय की थी लेकिन हम उस पर ठीक तरह से अमल नहीं कर पाए। ये खिलाड़ी (वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल) बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं।’ उन्होंने यह भी कहा कि मैच में जसप्रीत बुमराह शायद लाइन-लेंथ भटक गए थे जिसका फायदा सूर्यवंशी और यशस्वी ने उठाया।
यशस्वी और वैभव सूर्यवंशी के तूफान में उड़ी MI
गुवाहाटी में बारिश की वजह से मंगलवार को मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का मैच काफी देरी से शुरू हुआ। 20-20 ओवर के बजाय 11-11 ओवरों का मैच हुआ। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी की और उसके दोनों ओपनर यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने विस्फोटक शुरुआत दिलाई। पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने दीपक चाहर की ऐसी धुनाई की कि स्कोर बोर्ड पर 22 रन टंग गए।
जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद पर सूर्यवंशी ने जड़ा छक्का
उसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने जसप्रीत बुमराह के ओवर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। उस ओवर में उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया और 2 छक्के की मदद से 13 रन जुटाए। राजस्थान को 80 रन के स्कोर पर वैभव सूर्यवंशी के रूप में पहला झटका लगा। वह 14 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान इस 'वंडर बॉय' ने एक चौका और 5 छक्के जड़े। यशस्वी जायसवाल अंत तक आउट नहीं हुए और 32 गेंदों में 77 रनों की नाबाद पारी खेली। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 11 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 150 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।
पॉइंट्स टेबल में टॉप पर राजस्थान रॉयल्स
जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 11 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 123 रन बना सकी। नमन धीर और शर्फेन रदरफोर्ड एमआई की तरफ से टॉप स्कोरर रहे। दोनों ने 25-25 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स ने 27 रन से मैच जीत लिया। लगातार तीसरी जीत के साथ टीम अब आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल के पास अब ऑरेंज कैप है। वहीं पर्पल कैप भी राजस्थान रॉयल्स के ही रवि बिश्नोई के सिर पर सजा हुआ है।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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