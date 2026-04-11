IPL 2026 में अब तक इन 12 गेंदबाजों को वैभव सूर्यवंशी ने जड़े हैं छक्के, लिस्ट में बड़े-बड़े सूरमा शामिल
वैभव सूर्यवंशी ने अब तक आईपीएल 2026 के चार मुकाबले खेले हैं और कुल 12 गेंदबाजों को छक्के जड़े हैं। कौन-कौन से हैं ये 12 गेंदबाज आइए आज हम आपको बताते हैं। इममें कई बड़े-बड़े नाम भी शामिल हैं।
आईपीएल 2026 में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने इस सीजन में अपनी बैटिंग से सबका ध्यान खींचा है। राजस्थान रॉयल्स के बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने इस सीजन अब तक चार मुकाबले खेले हैं और 200 रन बनाए हैं। उनके सिर पर फिलहाल ऑरेंज कैप सजी हुई है। वैभव ने इस आईपीएल सीजन में मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के गेंदबाजों की पिटाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की भी जमकर धुनाई की है।
आईपीएल 2026 के चारों मुकाबलों में ऐसा है सूर्यवंशी का प्रदर्शन
आईपीएल 2026 के अपने पहले मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 17 गेंदों में 52 रनों की पारी खेली थी। इस मैच में उन्होंने अंशुल कंबोज, नूर अहमद, मैट हेनरी जैसे खिलाड़ियों को रडार पर लेते हुए गगनचुंबी छक्के जड़े थे। इसके बाद उन्होंने अपने अगले मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 18 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने अशोक शर्मा को छक्का जड़ा था। वैभव ने इस साल का अपना तीसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेला। चर्चा थी कि दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज के सामने वैभव कैसा खेलते हैं। इसका जवाब उन्होंने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ दो छक्के जड़कर दिया। बुमराह को पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया था। उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 14 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली थी इस दौरान ट्रेंट बोल्ट, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह को छक्के जड़े थे। वैभव ने अपना पिछला मुकाबला शुक्रवार को आरसीबी के खिलाफ खेला, जहां उन्होंने 26 गेंदों में 78 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने आईपीएल के सबसे सफल तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को 2 छक्के जड़े, उन्होने हेजलवुड, क्रुणाल पांड्या समेत आरसीबी के ज्यादातर गेंदबाजों को छक्के जड़े। इसी के साथ वे आईपीएल 2026 में अब तक सबसे अधिक छक्के जड़ने वाले खिलाड़ियों में शुमार हो गए हैं।
12 गेंदबाजों को जड़े हैं छक्के, जिनमें बड़े-बड़े नाम शामिल
आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने अब तक खेले गए अपने चार मुकाबलों में 12 गेंदबाजों को छक्के जड़े हैं जो अपने आप में उनकी प्रतिभा की कहानी बयान करता है। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सूर्यवंशी ने बहुत कमजोर गेंदबाजों को टारगेट किया है। उन्होंने एक से बढ़कर एक धुरंधर गेंदबाजों को छक्के जड़कर नेस्तनाबूत करने का प्रयास किया है। बुमराह इस समय अपनी धारदार गेंदबाजी के कारण दुनिया के नंबर वन गेंदबाज हैं। उन्होंने ही भारत को टी-20 विश्व कप जिताने में अहम भूमिका अदा की, लेकिन वैभव ने उनका भी लिहाज नहीं किया और छक्के जड़े। सूर्यवंशी ने स्विंग के जादूगार भुवनेश्वर कुमार और मौजूदा समय के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हेजलवुड को भी नहीं बक्शा तो शार्दुल ठाकुर, अंशुल कंबोज जैसे गेंदबाजों को इस तरह एट विल छक्के मारना तो उनकी रूटीन का हिस्सा ही बना गया है जैसे।
वैभव सूर्यवंशी ने अब तक आईपीएल 2026 में इन 12 गेंदबाजों को छक्के जड़े हैं
1. भुवनेश्वर कुमार: 2 छक्के
2. मैट हेनरी: 2 छक्के
3. शार्दुल ठाकुर: 2 छक्के
4.नूर अहमद: 2 छक्के
5. जसप्रीत बुमराह: 2 छक्के
6.जॉश हेजलवुड: 1 छक्का
7.अभिनंदन: 1 छक्का
8. अंशुल: 1 छक्का
9. अशोक: 1 छक्का
10.ट्रेंट बोल्ट: 1 छक्का
11. टिम डेविड: 1 छक्का
12. क्रणाल पंड्या: 1 छक्का
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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