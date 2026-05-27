वैभव सूर्यवंशी के तूफान में उड़े क्रिस गेल, पाटीदार, गिल, अभिषेक शर्मा और फिन एलेन के कई रिकॉर्ड्स, एक नजर में देखिए
वैभव सूर्यवंशी ने एसआरएएच के खिलाफ 29 गेंद में 97 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 5 चौके और रिकॉर्ड 12 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उन्होंने इस दौरान 334.48 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी इस बल्लेबाजी से कई बड़े और महान बल्लेबाजों के रिकार्ड ध्वस्त कर दिए हैं।
आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी पारी खेली है। उन्होंने बुधवार को मुल्लनपुर, न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे मैच में 29 गेंद में 97 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 5 चौके और रिकॉर्ड 12 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उन्होंने इस दौरान 334.48 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी इस बल्लेबाजी से कई बड़े और महान बल्लेबाजों के रिकार्ड ध्वस्त कर दिए हैं जिसे एक नजर में देख लीजिए।
सबसे पहले तो आज के मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 7 छक्के लगाते ही आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले क्रिस गेल के महारिकॉर्ड को तोड़ दिया है। क्रिस गेल ने साल 2012 में एक सीजन में 59 छक्के लगाए थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने अब आईपीएल 2026 में 65 छक्के जड़ दिए हैं। आज के मैच में 12 छक्कों के साथ वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार एक पारी में 10 या उससे अधिक छक्के जड़ने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। क्रिस गेल ने आईपीएल में चार पारियों में 10 या उससे अधिक छक्के जड़े थे, अब वैभव सूर्यवंशी ने भी चार बार यह कारनामा कर दिया है। उन्होंने चार अलग-अलग पारियों में 10-10 छक्के लगाए हैं। अभिषेक शर्मा ने ऐसा दो बार किया है, जबकि फिर एलेन ने भी आईपीएल में दो पारियों में 10-10 छक्के लगाए हैं। यानी वैभव सूर्यवंशी ने क्रिस गेल की तो बराबरी कर ली है, लेकिन उन्होंने अभिषेक शर्मा और फिन एलेन को पहले ही पीछे छोड़ दिया था।
आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा बार 10+ छक्के लगाने वाले बैटर
4 - क्रिस गेल
4 - वैभव सूर्यवंशी*
2- अभिषेक शर्मा
2 - फिन एलन
आज के मैच में शानदार सिक्स हिटिंग एबिलिटी के साथ वैभव सूर्यवंशी आईपीएल नॉकआउट या प्लेऑफ में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इस मामले में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने नॉकआउट मैच में आज के मैच में एक पारी में 12 छक्के लगा दिए हैं, जबकि गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने साल 2023 में अहमदाबाद में नॉकआउट मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक पारी में 10 छक्के लगाए थे। रजत पाटीदार इस सूची में तीसरे स्थान पर आ गए हैं, जिन्होंने मंगलवार को आईपीएल 2026 में ही खेले गए मुकाबले में धर्मशाला में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 9 छक्के जड़े थे।
आईपीएल नॉकआउट/प्लेऑफ में एक पारी में सबसे अधिक छक्के जड़ने वाले बैटर
12 - वी सूर्यवंशी बनाम एसआरएच, जयपुर, 2026*
10 - शुभमन गिल बनाम एमआई, अहमदाबाद, 2023
9 - रजत पाटीदार बनाम जीटी, धर्मशाला, 2026
आज के मैच में 12 छक्कों के साथ वैभव सूर्यवंशी एक आईपीएल पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, जो इसी सीजन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ही बनाए था। उन्होंने साल 2026 में ही सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 12 छक्के जड़ दिए थे, लेकिन आज के मैच में भी उन्होंने 12 छक्के जड़ दिए हैं। मुरली विजय इस सूची में तीसरे स्थान पर है, जिन्होंने सीएसके की ओर से खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 2010 में एक पारी में 11 छक्के जड़े थे। वैभव सूर्यवंशी ने भी साल 2025 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ 11 छक्के जड़े थे।
एक आईपीएल पारी में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज
12 - वैभव सूर्यवंशी (आरआर) बनाम एसआरएच, 2026
12 - वैभव सूर्यवंशी (आरआर) बनाम एसआरएच, 2026 (आज का मैच)
11 - मुरली विजय (सीएसके) बनाम आरआर, 2010
11 - वैभव सूर्यवंशी (आरआर) बनाम जीटी, 2025
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।