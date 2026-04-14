राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट से क्यों नाराज हैं वैभव सूर्यवंशी? असिस्टेंट कोच ने ऑन एयर किया खुलासा
वैभव सूर्यवंशी शायद राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट से खुश नहीं हैं, क्योंकि वे उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खिला रहे हैं। इसके बारे में टीम के ही सपोर्ट स्टाफ के सदस्य ने ऑन एयर ये बात कही है।
वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के पहले चार मैचों में 200 रन 263 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बनाए थे। हालांकि, पांचवें मैच में वह खाता नहीं खोल पाए। क्रिकेट में ऐसा होता है, लेकिन एक बात शायद वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट की अच्छी नहीं लग रही। इसके बारे में राजस्थान की टीम के सपोर्ट के सदस्य ने भी ऑन एयर बात की।
दरअसल, लगातार दूसरे मैच में वैभव सूर्यवंशी को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खिलाया गया है। इससे कहीं न कहीं वैभव सूर्यवंशी खुश नहीं हैं, क्योंकि वे मैदान पर फील्डर के तौर पर उतरना चाहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वे फील्डर अच्छे नहीं हैं, बल्कि मैनेजमेंट को कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखकर ये फैसला करना पड़ रहा है कि वैभव सूर्यवंशी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलें।
15 साल के वैभव सूर्यवंशी को जब पहली बार इस सीजन पता चला था कि वे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलेंगे तो उन्हें जाहिर तौर पर बुरा लगा था। आरसीबी के खिलाफ उन्होंने रन जरूर बनाए, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर ही वे खेले। इस पर राजस्थान रॉयल्स के असिस्टेंट कोच ट्रेवर पेनी ने बताया है कि वैभव इस फैसले से नाखुश थे कि उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि वह फील्डिंग से भी प्यार करता है और पूरे मैच में मैदान पर रहना चाहता है।
फरेरा अभी तक चोटिल थे
हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि सूर्यवंशी को बेंच पर रखने का फैसला पहले कुछ गेम में नहीं लिया गया था, क्योंकि डोनोवन फरेरा चोटिल थे। चूंकि फरेरा अब ठीक हो गए हैं, इसलिए युवा बैटर को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। एसआरएच वर्सेस आरआर IPL 2026 मैच के दौरान पेनी ने ब्रॉडकास्टर से कहा, “पिछला गेम जो वह नहीं खेल पाए, वह बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपनी फील्डिंग पसंद है। ऐसा इसलिए नहीं है कि वह एक खराब फील्डर हैं। डोनोवन ने अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। SA20 में उनकी कॉलरबोन टूट गई थी। वह एक जबरदस्त फील्डर हैं। उनका मैदान पर वापस आना अच्छा है। दुख की बात है कि वैभव नहीं खेल पाए।”
धारणा ये है कि जब आप फील्ड पर नहीं होते हैं तो आपको अंदाजा नहीं होता है कि पिच कैसी है। ऐसा कई खिलाड़ियों के साथ होता है। रोहित शर्मा को भी पिछले सीजन सिर्फ इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। उस समय भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने ये दावा किया था कि रोहित शर्मा को मैदान पर ही रखा जाए। इससे एक बल्लेबाज को अंदाजा हो जाता है कि पिच किस तरह बिहेव कर रही है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।