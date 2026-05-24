आज टूटेगा 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का दिल या क्रिस गेल का ‘महारिकॉर्ड’? कहीं अधूरा ना रह जाए ये सपना
वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में अभी तक 53 छक्के लगा चुके हैं। उनकी नजरें आज क्रिस गेल के एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्स के रिकॉर्ड को तोड़ने पर होगी। अगर आज आरआर हार जाती है और वैभव ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाते तो निश्चित उनका दिल टूटेगा।
IPL 2026 में आज का पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच दोपहर 3 बजकर 30 मिनट से वानखेड़े में खेला जाना है। यह मैच आरआर के लिए प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने के लिए बेहद अहम है। ऐसे में हर किसी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर होगी जो इस टूर्नामेंट में जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी अपनी टीम को प्लेऑफ के लिए तो क्वालीफाई कराना चाहेंगे। साथ ही उनकी नजरें आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप और क्रिस गेल के एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्स के रिकॉर्ड पर भी होगी। अगर आज आरआर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं करती है तो वैभव सूर्यवंशी का दिल भी टूट सकता है।
वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में लगाए 53 छक्के
वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में अभी तक 13 मैचों में 53 छक्के जड़ चुके हैं। यह किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा एक सीजन में जड़े गए अभी तक सबसे ज्यादा सिक्स है। आज उनकी नजरें क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ने पर होगी।
क्रिस गेल ने 2012 में 59 छक्के जड़ यह रिकॉर्ड स्थापित किया था। पिछले 14 सालों से कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया है, इस साल जरूर वैभव सूर्यवंसी ने इसे ध्वस्त करने की आहट दी है।हालांकि उनके पास भी यह आखिरी मौका हो सकता है।
दरअसल, राजस्थान रॉयल्स के पास प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने का आज आखिरी मौका है। अगर आरआर आज एमआई को हराती है तो उन्हें प्लेऑफ का टिकट मिल जाएगा, ऐसे में वैभव के पास क्रिस गेल का यह रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आगे कुछ और मौके होंगे।
वहीं अगर आज के मैच में वैभव सूर्यवंशी क्रिस गेल को नहीं पछाड़ पाते और आरआर भी टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है तो 15 साल के इस खिलाड़ी का दिल टूट जाएगा।
IPL 2026 ऑरेंज कैप से कितना दूर वैभव सूर्यवंशी?
वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप से भी ज्यादा दूर नहीं हैं। 13 मैचों में 579 रनों के साथ वह इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं। गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन इस समय 638 रनों के साथ पहले पायदान पर हैं। अगर वैभव सूर्यवंशी को ऑरेंज कैप हासिल करनी है तो आज मुंबई इंडियंस के खिलाफ कम से कम 60 रन बनाने होंगे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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