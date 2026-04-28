वैभव सूर्यवंशी ने खतरे में डाला विराट कोहली का रिकॉर्ड, इस लिस्ट में नंबर-1 बनने से ज्यादा दूर नहीं
वैभव सूर्यवंशी ने पंजाब किंग्स के सामने तूफानी बल्लेबाजी की। वह सिर्फ सात रनों से फिफ्टी से चूक गए। 15 वर्षीय बल्लेबाज एक धाकड़ लिस्ट में नंबर-1 बनने से ज्यादा दूर नहीं हैं।
राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के ओपनर वैभव सूर्यवंशी की आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म जारी है। पिछले मैच में शतक जड़ने वाले सूर्यवंशी ने मंगलवार को पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के खिलाफ आतिशी बैटिंग की। वह मुल्लांपुर के मैदान पर सिर्फ सात रनों से फिफ्टी से चूक गए। 15 वर्षीय बल्लेबाज ने 16 गेंदों में 43 रन बटोरे, जिसमें तीन चौके और पांच छक्के शामिल हैं। सूर्यवंशी ने 223 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए आरआर को तेज शुरुआत दिलाई। उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ पहले विकेट के लिए 20 गेंदों में 51 रन जोड़े। सूर्यवंशी को अर्शदीप सिंह ने चौथे ओवर में श्रेयस अय्यर के हाथों लपकवाया।
सूर्यवंशी ने खतरे में डाला कोहली का रिकॉर्ड
ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर सूर्यवंशी आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीयों की लिस्ट में ऋषभ पंत की बराबरी कर ली है। वह जारी सीजन में 9 पारियों में 37 सिक्स उड़ा चुके हैं। पंत ने आईपीएल 2018 में 37 छक्के ठोके थे। सूर्यवंशी ने आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और मुंबई इंडियंस के सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड खतरे में डाल दिया है। कोहली ने 2016 और 2024 सीजन में 38-38 छक्के लगाए थे जबकि सूर्या ने पिछले सीजन में इतने सिक्स मारे। पीबीकेएस के कप्तान श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2025 में 39 छक्के लगाए। सूर्यवंशी लिस्ट में नंबर-1 बनने से ज्यादा दूर नहीं हैं। वह छह सिक्स और लगाते ही अभिषेक शर्मा की जगह काबिज हो जाएंगे। सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक ने 2024 में 42 सिक्स जमाए थे।
IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय
42 - अभिषेक शर्मा (2024)
39 - श्रेयस अय्यर (2025)
38 - सूर्यकुमार यादव (2025)
38 - विराट कोहली (2024)
38 - विराट कोहली (2016)
37 - वैभव सूर्यवंशी (2026)
37 - ऋषभ पंत (2018)
वैभव सूर्यवंशी के सिर सजी ऑरेंज कैप
वैभव सूर्यवंशी भले ही फिफ्टी से चूक गए लेकिन उन्होंने अभिषेक शर्मा से ऑरेंज कैप छीन ली है। वह आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की रेस में टॉप पर पहुंच गए हैं। सूर्यवंशी ने 9 मैचों में 400 रन बनाए हैं, जिसमें 50.00 का औसत और 239.52 का स्ट्राइक रेट है। अभिषेक 8 मैचों में 380 रनों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। उनका औसत 54.28 का और स्ट्राइक रेट 212.29 का रहा। दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल ने 8 मैचों में 358 रन जुटाए हैं। कोहली चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने 8 मैचों में 351 रन जोड़े हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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