वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया डेब्यू होगा फास्ट्रैक? बीसीसीआई ने तोड़ी चुप्पी

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में खूब धमाल मचाया। उन्होंने अपनी धुआंधार बैटिंग से टीम इंडिया का दरवाजा तोड़ने की आहट दी। कई एक्सपर्ट चाहते हैं कि उन्हें फास्ट ट्रैक किया जाए। इस मामले पर अब बीसीसीआई ने चुप्पी तोड़ी है।

वैभव सूर्यवंशी का सीनियर टीम इंडिया में डेब्यू कब होगा? आईपीएल 2026 खत्म होने के बाद हर किसी के जहन में बस यही सवाल है। टूर्नामेंट के दौरान भी कई क्रिकेट एक्सपर्ट ने वैभव सूर्यवंशी को फास्ट्रैक कर जल्द से जल्द टीम इंडिया में शामिल करने को कहा। अब इस मामले पर बीसीसीआई ने चुप्पी तोड़ी है। बता दें, आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 776 रनों के साथ ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाकर इतिहास रचा। इस इस लीग में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। वहीं आईपीएल 2026 के दौरान उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ा।

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BCCI सेक्रेटरी ने IPL 2026 में शानदार परफॉर्मेंस के लिए 15 साल के टीनएज सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी की भी तारीफ की है।

रिपोर्टर्स से बात करते हुए, सैकिया ने कहा, "यह एक शानदार सीजन था... मुझे उम्मीद है कि इस IPL के दौरान सभी फैंस का समय अच्छा बीतेगा, और RCB को लगातार दो बार टूर्नामेंट जीतने के लिए बधाई। वैभव सूर्यवंशी एक शानदार खिलाड़ी हैं, और उनका भविष्य उज्ज्वल है। BCCI उन्हें क्रिकेट के सबसे ऊंचे लेवल तक पहुंचाने के लिए सब कुछ करेगा।"

वैभव सूर्यवंशी ने जीते आईपीएल 2026 में कई अवॉर्ड्स वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप के साथ, सुपर स्ट्राइकर, मोस्ट सिक्सेस और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जैसे कई अवॉर्ड्स जीते हैं। RCB vs GT फाइनल वाले दिन वह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में थे और वह खुद इन अवॉर्ड्स को लेने पहुंचे थे।

जब रवि शास्त्री ने वैभव सूर्यवंशी से पूछा कि इतने सारे अवॉर्ड्स जीतकर कैसा लग रहा है तो उन्होंने कहा, 'अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा प्रेशर महसूस हो रहा है क्योंकि मैं यहां एक इंटरव्यू के लिए आया हूं। लेकिन हां, यह गर्व का पल है, बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं अगले सीजन में और भी बेहतर करने की कोशिश करूंगा।

(प्रेशर और उनकी निडर बैटिंग और वह हर दिन कितना दूध पीते हैं, इस पर) सर, मैं अभी दूध नहीं पी रहा हूं (मुस्कुराते हुए)। लेकिन हां, मैं बस अपने गेम को बैक करने की कोशिश करता हूं। अगर मुझे लगता है कि पहली बॉल मेरे जोन में है और मैं उसे हिट कर सकता हूं, तो मैं पूरी जान लगाकर उसी तरह खेलने की कोशिश करता हूं।

(सीजन से उन्होंने क्या सीखा) इस सीजन में, मैंने सीखा कि प्रेशर सिचुएशन में कैसे खेलना है और हालात के हिसाब से अपना गेम कैसे बदलना है। आप हर गेम एक ही माइंडसेट के साथ नहीं खेल सकते। आपको गेम की सिचुएशन को पढ़ना होगा और टीम की जरूरत के हिसाब से खेलना होगा। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सीखा, प्लेऑफ गेम्स में भी।

(फिटनेस और लंबे समय तक खेलने पर) मुझे इस पर बहुत फोकस करना होगा क्योंकि मैं लंबे समय तक खेलना चाहता हूं। मुझे चोटों और ऐसी चीज़ों से बचना है, इसलिए मुझे अपनी फिटनेस पर काम करना होगा और आगे और भी ज़्यादा फोकस करना होगा।