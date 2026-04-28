वैभव सूर्यवंशी ने छीनी ऑरेंज कैप, अभिषेक और राहुल को धकेला; IPL 2026 में ऐसा करने वाले पहले प्लेयर
IPL 2026 Orange Cap: वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप की रेस में शीर्ष पर काबिज हो गए हैं। 15 वर्षीय बल्लेबाज ने अभिषेक शर्मा से कैप छीनी। केएल राहुल को भी एक स्थान का नुकसान हुआ है।
IPL 2026 Orange Cap: पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) और राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के बीच मंगलवार को आईपीएल 2026 का 40वां मैच खेला गया। आरआर ने मुल्लांपुर के मैदान पर पीबीकेएस को छह विकेट से मात दी। राजस्थान टीम ने 223 रनों का विशाल टारगेट चार गेंद बाकी रहते चेज किया। पंजाब को सीजन में पहली बार हार का मुंह देखना पड़ा है। राजस्थान के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने पंजाब के खिलाफ तूफानी पारी खेली। उन्होंने 16 गेंदों में तीन चौकों और 6 छक्कों की मदद से 43 रन बनाए। सूर्यवंशी भले ही फिफ्टी से चूक गए लेकिन उन्होंने अभिषेक शर्मा से ऑरेंज कैप छीन ली। वह आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दो पायदान चढ़कर टॉप पर पहुंच गए हैं।
IPL 2026 में ऐसा करने वाले पहले प्लेयर
सूर्यवंशी ने अभी तक 9 मैचों में 400 रन बनाए हैं, जिसमें 50.00 का औसत और 239.52 का स्ट्राइक रेट रहा। वह जारी सीजन में 400 का आंकड़ा छूने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं। सूर्यवंशी ने अभिषेक और केएल राहुल को एक-एक स्थान धकेला है। सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के अभिषेक 8 मैचों में 380 रनों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। उनका औसत 54.28 का और स्ट्राइक रेट 212.29 का रहा। दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल ने 8 मैचों में 358 रन जुटाए हैं। उनका औसत 51.14 का है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने 8 मैचों में 351 रन जोड़े हैं, जिसमें 58.50 का औसत रहा। पंजाब के सामने अर्धशतक जड़ने वाले यशस्वी जायसवाल सूची में 11वें पायदान पर हैं। उन्होंने 9 मैचों में 43.71 के औसत से 306 रन बटोरे हैं।
आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप की रेस में टॉप-5 बल्लेबाज
|प्लेयर
|मैच
|रन
|टीम
|वैभव सूर्यवंशी
|9
|400
|राजस्थान रॉयल्स
|अभिषेक शर्मा
|8
|380
|सनराइजर्स हैदराबाद
|केएल राहुल
|8
|358
|दिल्ली कैपिटल्स
|विराट कोहली
|8
|351
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|हेनरिक क्लासेसन
|8
|340
|सनराइजर्स हैदराबाद
फरेरा और शुभमन ने लगाई जीत की नैया पार
सूर्यवंशी की आतिशी पारी के बाद यशस्वी जायसवाल (27 गेंदों में 51) और डोनोवन फरेरा (26 गेंदों में 52) ने तूफानी अर्धशतक लगाया। फरेरा ने शुभम दुबे (12 गेंदों में नाबाद 31) के साथ पांचवें विकेट के लिए 77 रनों की अटूट साझेदारी कर राजस्थान की जीत की नैया पार लगाई। पंजाब ने मार्कस स्टोइनिस (22 गेंदों में नाबाद 62) के ताबड़तोड़ अर्धशतक और सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन (44 गेंदों में 59) के जुझारू अर्धशतक से 222/4 का स्कोर खड़ा किया था। प्रभसिमरन ने अर्धशतक जड़ने के अलावा कूपर कोनोली (30) के साथ दूसरे विकेट के लिए 59 और कप्तान श्रेयस अय्यर (30) के साथ तीसरे विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी भी की।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
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