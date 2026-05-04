MI vs LSG: निकोलस पूरन के 'तूफान' में बह गए वैभव सूर्यवंशी, IPL में 5वीं बार किया ये कारनामा
Nicholas Pooran MI vs LSG IPL 2026: निकोलस पूरन ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा पूरन ने एक धाकड़ लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी को पछाड़ दिया है।
आईपीएल 2026 में खराब फॉर्म से जूझ रहे निकोलस पूरन सोमवार को लय में लौट आए। लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) का हिस्सा पूरन ने मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली। एलएसजी ने पूरन को बल्लेबाजी क्रम में तीसरे नंबर पर प्रमोट किया, जिसका बखूबी फायदा उठाया। उन्होंने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 21 गेंदों में 63 रन बनाए, जिसमें एक चौका और 8 छक्के शामिल हैं। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ने 16 गेंदों में अर्धशतक कंप्लीट कर लिया था। यह उनका मौजूदा सीजन में पहला और आईपीएल में 15वां अर्धशतक था।
पूरन के 'तूफान' में बह गए सूर्यवंशी
पूरन के 'तूफान' में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी बह गए हैं। दरअसल, पूरन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 20 गेंदों में सबसे ज्यादा फिफ्टी जड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने पांचवीं बार यह कारनामा अंजाम दिया है। 15 वर्षीय सूर्यवंशी ने आईपीएल में अब तक चार मर्ताब ऐसा किया है। 20 से कम गेंदों में सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड फिलहाल अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज है। सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के ओपनर अभिषेक ने छह बार यह कमाल किया है।
LSG के लिए सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले प्लेयर
15 - निकोलस पूरन बनाम आरसीबी, बेंगलुरु, 2023
16 - निकोलस पूरन बनाम एमआई, वानखेड़े, 2026
18 - निकोलस पूरन बनाम एसआरएच, हैदराबाद, 2025
19 - निकोलस पूरन बनाम एमआई, वानखेड़े, 2024
20 - काइल मेयर्स बनाम पीबीकेएस, मोहाली, 2023
20 - निकोलस पूरन बनाम डीसी, दिल्ली, 2024
निकोलस पूरन ने की अहम साझेदारी
पूरन के तूफानी अर्धशतक से लखनऊ ने मुंबई के खिलाफ 228/5 का स्कोर खड़ा किया। टॉस गंवाने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की टीम ने तीसरे ओवर में ही जोस इंग्लिस (13) का विकेट गंवा दिया जिन्होंने स्पिनर गजनफर की गेंद पर सूर्यकुमार यादव को कैच थमाया। ऐसे में पूरन ने सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श (25 गेंदों में 44) के साथ दूसरे विकेट के लिए 94 रन जोड़कर एलएसजी को ठोस मंच प्रदान किया। हिम्मत सिंह (31 गेंदों में नाबाद 40) और एडेन मारक्रम (25 गेंदों में नाबाद 31) ने अंत में छठे विकेट के लिए 49 गेंद में 68 रन की अटूट साझेदारी करके टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया लेकिन दोनों रन गति में इजाफा करने में नाकाम रहे। मुंबई की ओर से कोर्बिन बॉश सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 20 रन देकर दो विकेट चटकाए। अल्लाह गजनफर (50 रन पर एक विकेट), विल जैक्स (34 रन पर एक विकेट) और रघु शर्मा (36 रन पर एक विकेट) ने एक-एक विकेट चटकाया।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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