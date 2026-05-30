वैभव सूर्यवंशी के रडार में आए ये 5 बड़े रिकॉर्ड हुए तहस-नहस, रसेल और बटलर का महारिकॉर्ड भी नहीं बचा
IPL के छोटे से करियर में वैभव सूर्यवंशी के रडार में 5 बड़े रिकॉर्ड आए, जिनको उन्होंने तहस-नहस कर दिया। आंद्रे रसेल और बटलर का महारिकॉर्ड भी बच नहीं पाया।
वैभव सूर्यवंशी के हिस्से में भले ही शुक्रवार 29 मई को हार आई और शतक से भी वे चूक गए, लेकिन कई रिकॉर्ड इस दौरान इस 15 साल के लड़के ने तहस-नहस कर दिए। आंद्रे रसेल से लेकर जोस बटलर, साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल जैसे धाकड़ बल्लेबाजों का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी ने चकनाचूर कर दिए। सबसे ज्यादा रन बनाने की बात हो, सबसे ज्यादा चौके-छक्के जड़ने की बात हो या फिर सबसे कम गेंदों में 1000 रन बनाने की बात हो। वैभव सूर्यवंशी ने कोहराम मचाया।
आईपीएल के इतिहास में सबसे कम गेंदों में 1000 रनों का आंकड़ा हासिल करने वाले वैभव सूर्यवंशी पहले खिलाड़ी हैं। वैभव ने महज 440 गेंदों में 1000 रन आईपीएल में बना दिए हैं। आंद्रे रसेल अभी तक इस लिस्ट में सबसे ऊपर थे, जिन्होंने 545 गेंदों में 1000 रन आईपीएल में बनाए थे। वहीं, टिम डेविड को 560 गेंदें 1000 रनों तक पहुंचने में लगी थीं, लेकिन वैभव ने तो 100 से भी कम गेंद रसेल के मुकाबले लीं।
IPL में 1000 रन तक पहुंचने के लिए सबसे कम बॉल
440 - वैभव सूर्यवंशी*
545 - आंद्रे रसेल
560 - टिम डेविड
आईपीएल में सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। वैभव ने महज 23 पारियों में इस उपलब्धि को हासिल किया है, जबकि साई सुदर्शन ने 25 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था और रजत पाटीदार को 30 पारियां लगी थीं।
भारतीयों द्वारा 1000 IPL रन तक पहुंचने के लिए सबसे कम पारियां
23 - वैभव सूर्यवंशी*
25 - साई सुदर्शन
30 - रजत पाटीदार
आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड बल्लेबाज भी अब वैभव सूर्यवंशी ही हैं। हालांकि, यह रिकॉर्ड उन्होंने पिछले ही मैच में बना लिया था, जिसे क्वालीफायर 2 में वह और आगे ले गए। 776 रन उन्होंने इस सीजन बनाए हैं, जबकि यशस्वी जायलवाल ने 2023 में 625 रन बनाए थे। 2008 में शॉन मार्श ने 616 रन एक सीजन में अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर बनाए थे।
एक IPL सीज़न में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड बैट्समैन
776 - वैभव सूर्यवंशी (2026)*
625 - यशस्वी जायसवाल (2023)
616 - शॉन मार्श (2008)
वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। जोस बटलर का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। बटलर ने 2022 में 128 चौके-छक्के जड़े थे, लेकिन वैभव ने 135 बार गेंद को बाउंड्री के पार भेजा है। विराट कोहली यहां तीसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने 2016 में 121 चौके-छक्के जड़े थे।
एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज
135 - वैभव सूर्यवंशी
128 - जोस बटलर
121 - विराट कोहली
वैभव सूर्यवंशी आईपीएल एक एडिशन में प्लेऑफ्स के मैचों में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। वैभव ने सिर्फ दो मैचों में 19 छक्के जड़े, जबकि इससे पहले रिद्धिमान साहा के नाम ये रिकॉर्ड था, जिन्होंने 11 छक्के 2014 के एडिशन में जड़े थे। लिस्ट में तीसरे नंबर पर शुभमन गिल हैं। उन्होंने भी 11 छक्के 2023 में जड़े थे।
एक ही एडिशन में IPL प्लेऑफ में सबसे ज़्यादा छक्के
19 - वैभव सूर्यवंशी 2026 में
11 - रिद्धिमान साहा 2014 में
11 - शुभमन गिल 2023 में
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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