वैभव सूर्यवंशी को इस फॉर्मेट में मत चुनना, टीम इंडिया सिलेक्शन को लेकर सौरव गांगुली ने किया अलर्ट
वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में शामि ल करने की लगातार चर्चा हो रही है। सौरव गांगुली ने सिलेक्टर को लेकर अलर्ट किया है। उन्होंने बताया कि सूर्यवंशी को किस फॉर्मेट में नहीं चुना जाना चाहिए।
15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने गदर काट रखा है। वह कम वक्त में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से क्रिकेट फैंस और दिग्गजों का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। उनका बल्ला आईपीएल 2026 में भी जमकर बोल रहा। युवा सनसनी को जल्द से जल्द टीम इंडिया में शामिल करने की मांग उठ रही है। इस बीच भारत के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने सिलेक्शन को लेकर अलर्ट किया है। गांगुली का मानना है कि सूर्यवंशी में बहुत प्रतिभा है लेकिन उन्हें अभी टेस्ट फॉर्मेट में शामिल नहीं करना चाहिए। वह चाहते हैं कि सूर्यवंशी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलकर खुद को और निखारें। हालांकि, सूर्यवंशी को भारत की टी20 टीम में शामिल करने में गांगुली को कोई ऐतराज नहीं।
'टेस्ट में जगह बनाने के लिए उसे…'
गांगुली ने सूर्यवंशी को लेकर अपनी बेबाक राय का टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में इजहार किया। गांगुली से इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम में शामिल करने का यह सही समय है? पूर्व भारतीय कप्तान ने जवाब में कहा, ''उसे टी20 में तुरंत शामिल कर लेना चाहिए लेकिन टेस्ट क्रिकेट में नहीं। टेस्ट में जगह बनाने के लिए उसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अभी और रन बनाने होंगे। हालांकि, वह अभी बहुत प्रतिभाशाली है। 15 साल के लड़के को दुनिया के शानदार गेंदबाजों के खिलाफ इस तरह बैटिंग करते देखना कमाल है। वह भारत का भविष्य है।''
सूर्यवंशी को इंडिया ए में चुना गया
राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के ओपनर सूर्यवंशी ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में अब तक 14 मैचों में 583 रन बनाए हैं, जिसमें 41.64 का औसत और 232.27 का स्ट्राइक रेट है। वैसे, बाएं हाथ का बल्लेबाज टीम इंडिया में शामिल किए जाने की दिशा में एक कदम और बढ़ चुका है। उन्हें हाल ही में श्रीलंका में 50 ओवर की सीरीज के लिए इंडिया ए टीम में शामिल किया गया। सूर्यवंशी जहां लगातार चर्चा में हैं तो वहीं आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और आरआर से युवा सनसनी को सही तरीके से संभालने की गुजारिश की।
'सूर्यवंशी को सही रास्ता दिखाने…'
धूमल ने कहा, ''मुझे लगता है कि बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी को उसे सही रास्ता दिखाने के लिए उसका साथ देना होगा ताकि उसका टेम्परामेंट बना रहे। क्योंकि खेल सिर्फ फिजिकल स्किल के बारे में नहीं है, यह मेंटल टफनेस के बारे में भी है।'' उन्होंने आगे कहा, ''और निश्चित रूप से हम यह पक्का करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उसके पास जो स्किल सेट है, वह उसे आने वाले कई सालों तक भारत के लिए परफॉर्म करने में मदद करे।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
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