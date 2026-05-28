वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी पारी से तहस-नहस कर दिया रिकॉर्ड बुक; देखिए पूरी लिस्ट

वैभव सूर्यवंशी ने बुधवार को IPL 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में बल्ले से गदर काट दिया। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में 97 रन की विस्फोटक पारी खेली। वह आईपीएल में सिर्फ 30 गेंदों में सबसे तेज शतक के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने से तो चूक गए लेकिन उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान कई सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए।

आईपीएल 2026 का एलिमिनेटर। राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने-सामने। सनराइजर्स के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता। पहले फील्डिंग का फैसला किया। राजस्थान रॉयल्स की पारी शुरू हुई। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी के लिए उतरे। एशान मलिंगा गेंदबाजी के लिए आए। सूर्यवंशी को पांचवीं गेंद पर स्ट्राइक मिली। गेंद डॉट रही। उसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने सिक्स उड़ा दिया। इस पहले छक्के के बाद तो 15 साल के इस बल्लेबाज ने ऐसा कोहराम मचाया कि सनराइजर्स के गेंदबाज पानी मांगने लगे। एक बार तो लगा कि यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का आईपीएल में 30 गेंदों में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तो टूटने वाला ही है, 175 रनों की सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड भी ध्वस्त होने वाला है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी सिक्स मारने के चक्कर में 29 गेंदों में 97 रन बनाकर कैच आउट हो गए। उन्होंने इस विध्वंसक पारी से रिकॉर्ड बुक को तहस-नहस कर दिया। कई रिकॉर्ड अपने नाम किए।

वैभव सूर्यवंशी की इस यादगार पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 8 ओवर में 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन पर सिमट गई और राजस्थान ने 47 रनों से जीत हासिल की। अब क्वालिफायर 2 में 29 मई को उसका सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी के दौरान 5 चौके और 12 छक्के जड़े। उनका स्ट्राइक रेट 334.48 रहा। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

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वैभव सूर्यवंशी ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्स का गेल का रिकॉर्ड टूटा वैभव सूर्यवंशी भले ही क्रिस गेल के सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड से चूक गए लेकिन उन्होंने इस कैरिबियाई बल्लेबाज के एक महारिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। ये रिकॉर्ड है आईपीएल के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्स का। क्रिस गेल ने आईपीएल 2012 में 14 मैचों में 59 छक्के उड़ाए थे। ये आईपीएल के किसी भी एक सीजन में किसी एक बल्लेबाज के जड़े सबसे ज्यादा सिक्स थे। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी के दौरान गेल के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस सीजन में उन्होंने अब तक 65 छक्के जड़े हैं। खास बात ये है कि क्रिस गेल ने 2012 में 456 गेंदें खेलकर 59 छक्के लगाए थे लेकिन सूर्यवंशी ने सिर्फ 266 गेंदें खेलकर 65 छक्के जड़ दिए हैं।

किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड यानी ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। उन्होंने इस सीजन में 680 रन बनाए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल के नाम था जिन्होंने आईपीएल 2023 में 626 रन बनाए थे। बाद में उसी साल उन्हें भारत के लिए टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू का मौका मिला था।

200+ के स्ट्राइक रेट से 600+ बनाने वाले पहले बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में अब तक 680 रन बना चुके हैं और ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। उन्होंने ये रन 242.85 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। वह आईपीएल ही नहीं, किसी भी टी20 टूर्नामेंट में 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ 600 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं।

आईपीएल प्लेऑफ में सुयंक्त रूप से सबसे तेज फिफ्टी वैभव सूर्यवंशी ने बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ 16 गेंदों में फिफ्टी पूरी की थी। ये आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबलों में संयुक्त रूप से सबसे तेज फिफ्टी है। इससे पहले सुरेश रैना ने 2014 में क्वालिफायर 2 में 16 गेंदों में फिफ्टी जड़ी थी।

IPL प्लेऑफ में एक पारी में सबसे ज्यादा सिक्स वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी के दौरान 12 गगनचुंबी छक्के लगाए। ये आईपीएल के किसी भी प्लेऑफ या नॉकआउट मुकाबले में किसी भी बल्लेबाज की तरफ से लगाए गए सबसे ज्यादा सिक्स का रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड शुभमन गिल के नाम था जिन्होंने 2023 में क्वालिफायर 2 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 10 छक्के लगाए थे।

IPL में किसी एक पारी में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी के दौरान आईपीएल के किसी एक मैच में सबसे ज्यादा सिक्स जड़ने के अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी की। इससे पहले उन्होंने इसी सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के ही खिलाफ 12 छक्के जड़े थे।

पावरप्ले के दौरान सबसे ज्यादा सिक्स का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी ने अपने 12 छक्कों में से 8 तो सिर्फ पावरप्ले के दौरान जड़े। ये किसी आईपीएल मैच में पावरप्ले के दौरान किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा सिक्स का रिकॉर्ड है।

IPL में 300 प्लस की स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा बार फिफ्टी+ वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में 300 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से तीसरी बार 50 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं। ये टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी बल्लेबाज द्वारा 300+ के स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस वाली पारियों का रिकॉर्ड है।

किसी एक सीजन में पावरप्ले के दौरान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन में पावरप्ले यानी शुरुआती 6 ओवरों में 490 रन बनाए हैं। ये किसी भी आईपीएल सीजन में किसी बल्लेबाज द्वारा पहले 6 ओवरों के बीच बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड डेविड वॉर्नर के नाम था जिन्होंने 2016 में पावरप्ले के दौरान कुल 467 रन बनाए थे।

पारी में सबसे ज्यादा बार 10 या ज्यादा सिक्स के गेल के रिकॉर्ड की बराबरी वैभव सूर्यवंशी ने चौथी बार किसी आईपीएल पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के जड़े हैं। इस मामले में वह क्रिस गेल के साथ संयुक्त रूप से पहले पायदान पर हैं। सूर्यवंशी ने 10 या उससे ज्यादा सिक्स वाली अपनी 4 पारियों में से 3 तो इसी सीजन में खेली है। किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा 10+ छक्कों वाली पारी का रिकॉर्ड उनके नाम है।