38 गेंदों में 93 रन कूटने वाले वैभव सूर्यवंशी बोले- यह तो बस शुरुआत है, अगर मेरा करियर...
वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में तीसरी बार राजस्थान रॉयल्स के लिए प्लेयर ऑफ द मैच बने। RR को उन्होंने इस मैच में जीत दिलाई और टीम के प्लेऑफ्स की उम्मीदों को जिंदा रखा। 38 गेंदों में 93 रनों की तूफानी पारी वैभव ने खेली।
राजस्थान रॉयल्स के ओपनर वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में तीसरी बार प्लेयर ऑफ द मैच बने। राजस्थान को उन्होंने इस मैच में जीत दिलाई और टीम के प्लेऑफ्स की उम्मीदों को जिंदा रखा। 38 गेंदों में 93 रनों की तूफानी पारी उन्होंने खेली। वहीं, छोटी सी उम्र में तमाम लोगों से तारीफ हासिल करने वाले वैभव ने कहा कि यह तो बस शुरुआत है। अगर मेरा करियर लंबा रहा तो यह जारी रहेगा। मेरा फोकस गेम पर है। शुरुआत वैभव ने इस मैच में धीमी की, लेकिन एक बार जब शुरू हुए तो फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों को धो डाला। वह इस सीजन 50 छक्के भी जड़ चुके हैं और ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे हैं।
वैभव सूर्यवंशी ने प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने के बाद कहा, "कुछ खास नहीं। मैं बस इसलिए सोच रहा था, क्योंकि मैं बॉलिंग के दौरान बाहर बैठा था और विकेट अच्छा लग रहा था। मैं सोच रहा था कि आज मुझे शुरुआत में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मुझे थोड़ा समय लेना चाहिए और अगर मैं ज्यादा देर तक बैटिंग करता हूं, तो इससे दूसरे एंड पर बैटर को भी मदद मिलेगी।"
धीमी पारी शुरू करने पर, लेकिन फिर भी जल्दी पचास रन बनाने पर वैभव ने कहा, "यही माइंडसेट था। मुझे पता है कि मैं कभी भी दो या तीन बाउंड्री या छक्के मार सकता हूं, इसलिए मैं थोड़ा और समय ले सकता हूं और ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर सकता और गेम को आखिर तक ले जाने की कोशिश कर सकता हूं।" छोटी उम्र में सारा अटेंशन और तारीफ़ मिलने पर सूर्यवंशी बोले, "कुछ खास नहीं। मैं सच में ज़्यादा कुछ नहीं देखता, मैं न्यूजपेपर वगैरहा नहीं पढ़ता, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। मुझे बस लगता है कि यह तो बस शुरुआत है। अगर मेरा करियर लंबा हुआ और मैं लंबे समय तक खेला, तो लोग और भी बहुत कुछ कहेंगे। मेरा फोकस सिर्फ गेम पर रहना चाहिए और मुझे अपना सफ़र पूरा करना चाहिए।"
आखिरी लीग मैच को लेकर क्या माइंडसेट है? इसको लेकर वैभव सूर्यवंशी ने कहा, "कुछ खास नहीं। हमारा फोकस बस इस बात पर है कि हम एन्जॉय करें। अगले गेम में भी हमें ऑफ-फील्ड चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। सभी को गेम पर फोकस करना चाहिए और एन्जॉय करते हुए खेलना चाहिए, जैसा हम पूरे टूर्नामेंट में करते आए हैं। टूर्नामेंट में उतार-चढ़ाव आए हैं, लेकिन हमारा फोकस अच्छा क्रिकेट खेलना और गेम जीतना है, बस इतना ही।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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