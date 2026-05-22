वैभव सूर्यवंशी के बिहार की भी होगी अपनी IPL फ्रेंचाइजी? दिग्गज उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने दिखाई दिलचस्पी
वैभव सूर्यवंशी को अपनी टीम में लेने के लिए आने वाले वक्त में उनके अपने राज्य बिहार से जुड़ी आईपीएल फ्रेंचाइजी भी होड़ लगा सकती है! बिहार से जुड़ी फ्रेंचाइजी तो है ही नहीं फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? दरअसल दिग्गज उद्योगपति और वेदांता ग्रुप के चेयरपर्सन अनिल अग्रवाल ने इसमें दिलचस्पी जताई है।
वैभव सूर्यवंशी को अपनी टीम में लेने के लिए आने वाले वक्त में उनके अपने राज्य बिहार से जुड़ी आईपीएल फ्रेंचाइजी भी होड़ लगा सकती है! बिहार से जुड़ी फ्रेंचाइजी तो है ही नहीं फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? दरअसल दिग्गज उद्योगपति और वेदांता ग्रुप के चेयरपर्सन अनिल अग्रवाल ने इसमें दिलचस्पी जताई है। वह इसे लेकर गंभीर भी दिख रहे हैं क्योंकि कहा है कि उनके लिए बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि इमोशन है। ऐसे में आने वाले वक्त में बिहार से जुड़ी फ्रेंचाइजी भी आईपीएल में दिखे तो हैरानी की बात नहीं होगी।
बिहार के हैं वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल
अनिल अग्रवाल बिहार के ही हैं। पटना उनकी जन्मभूमि है जहां 1954 में वह पैदा हुए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि बिहार की मिट्टी ने देश को बहुत से बेहतरीन क्रिकेटर दिए हैं, उसकी भी एक टीम होनी चाहिए। आईपीएल की सबसे नई-नवेली फ्रेंचाइजियों की बात करें तो 4 साल पहले गुजरात टाइटन्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स इस लीग का हिस्सा बनी थी।
'बिहार की मिट्टी ने देश को बेहतरीन क्रिकेटर दिए'
अनिल अग्रवाल ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा, ‘क्या आपको नहीं लगता Chennai Super Kings, Mumbai Indians और Kolkata Knight Riders की तरह बेमिसाल बिहार की भी एक टीम होनी चाहिए? बिहार की मिट्टी ने देश को बहुत से बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी दिए हैं। पटना में जन्मे ईशान किशन ने सबसे कम गेंदों में ODI डबल सेंचुरी लगाई। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में IPL डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने। और गोपालगंज के साधारण परिवार में जन्मे साकिब हुसैन की शानदार गेंदबाजी पर आज पूरी दुनिया की नजरें हैं।’
'बिहार को वाजिब नाम-पहचान नहीं मिलना खलता है'
बिहार को क्रिकेट में उसके वाजिब नाम और पहचान नहीं मिलने पर निराशा जताते हुए उन्होंने आगे लिखा, ‘लेकिन एक बात मुझे हमेशा खलती है कि हमारे बिहार को क्रिकेट में अब भी वह नाम और पहचान क्यों नहीं मिल पा रही जिसके हम हकदार हैं। मेरा हमेशा से यह सपना और प्रयास रहा है कि बिहार के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा मौका मिले, हमारे खिलाड़ियों को भी वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट बिहार में ही मिलना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हमारे बच्चों को सही प्रेरणा और सुविधाएं मिलें, तो हमारे बिहार से बनने वाली टीम दुनिया की बेस्ट टीम होगी।’
'बिहार मेरे लिए सिर्फ एक राज्य नहीं, इमोशन है'
बिहार की क्रिकेट प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग का वादा करते हुए अग्रवाल ने लिखा है,'और मैं इस काम में बिहार के युवाओं के साथ पूरी मज़बूती से खड़ा हूं। बिहार की क्रिकेट टीम और यहां के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी तरफ से बिना शर्त समर्थन दूंगा। बिहार मेरे लिए सिर्फ एक राज्य नहीं, एक इमोशन है। और अब वक्त आ गया है कि हमारी मिट्टी का टैलेंट मैदान पर दिखे।'
आईपीएल में फिलहाल 10 फ्रेंचाइजी हैं। ये हैं- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटन्स, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जॉइंट्स।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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